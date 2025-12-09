49歲立威廉突曝罹癌！開刀切腫瘤「半年燒400萬」： 怕看不到女兒長大

有些人失戀時哭得撕心裂肺，朋友圈天天發感傷文，甚至讓人以為他們沒個一年半載走不出來。但——表面最難過的人，往往是最能轉身的人。他們不是不痛，而是很清楚：愛情結束了，人生還要繼續。甚至有的人，眼淚還掛著，心裡卻已經開始盤算下一段的可能性。今天就來揭曉，那些表面看似傷心欲絕，實際上超有行動力、轉身比誰都快的星座TOP4。

bella儂儂 ・ 3 小時前 ・ 發起對話