49歲立威廉罹患甲狀腺癌二期 2次動刀「護妻女獨居抗癌」

立威廉罹患甲狀腺癌二期。（翻攝自立威廉臉書）

49歲混血男星立威廉以《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅，近年因為新冠肺炎疫情，長達5年沒拍戲作品大減，據《聯合新聞網》報導，他透露罹患甲狀腺癌二期，已進行兩次手術取出腫瘤，並進行放射治療，怕輻射影響家人，他還刻意搬到名下空房獨居。

立威廉具有英國、德國、日本和華人血統，當年代表新加坡參加世界先生大賽獲得冠軍，因而進入演藝圈，之後陸續演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等，樹立王子形象；他去年10月還參加湖南衛視的綜藝節目《你好星期六》，和其他來賓重現經典的偶像劇名場面，掀起懷舊潮。

立威廉2014年與台灣老婆Joyce結婚，夫妻育有女兒Harper，一家三口目前定居新加坡，作為台灣女婿，立威廉也會固定一年兩次陪妻子返台探親，雖然久未拍戲，他仍有廣告收入，加上房產租金，經濟無虞。





