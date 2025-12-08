49歲立威廉罹甲狀腺癌二期 動2次手術獨居抗癌

立威廉（左）一度擔心無法陪愛女長大。翻攝立威廉臉書



49歲新加坡籍男星立威廉以台灣偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅，今（12╱8）卻驚爆罹患甲狀腺癌二期，為了抗癌，已花400萬元台幣醫藥費，令粉絲十分擔心。

立威廉2014年與台灣妻子Joyce結婚，女兒Harper已10歲大，他也常在臉書分享親子日常，其中不乏滑雪、健身等照片，不過10月底他曬出去年到日本滑雪度假的影片懷念，原來他正飽受甲狀腺癌所苦。

據《聯合報》報導，立威廉7、8月印尼離島天倫遊後發現腰痠背痛，做全身健康檢查後竟發現3公分大的惡性腫瘤，9月動了2次手術，還因此瘦了3公斤，為抗癌他還搬到另1間空房獨居隔離妻女，目前也樂觀面對治療。

