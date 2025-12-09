49歲立威廉罹甲狀腺癌 砸400萬動兩次手術切除腫瘤

曾在《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇中走紅的新加坡男星立威廉，驚傳罹患甲狀腺癌二期。現年49歲的他已接受兩次手術切除腫瘤，目前切除99%的癌細胞，仍需持續追蹤治療，半年來醫療費用高達新台幣400萬元。

立威廉驚傳罹癌。（圖／翻攝自臉書Leon Jay Williams 立威廉）

立威廉今年7、8月從印尼離島旅遊返回新加坡後，開始出現腰痠背痛症狀，到醫院檢查後並無異狀。在醫師建議下進行全身健康檢查，透過核磁共振檢查竟發現甲狀腺有3公分的惡性腫瘤。經過評估後，他於9月接連進行兩次手術，分別取出3公分及1.1公分的腫瘤，隔了1個月又住院5天進行放射治療。

回憶起當時看到檢查報告的瞬間，立威廉坦言只覺得眼前一黑、彷彿「天要塌了」，甚至悲觀地想著「能不能看到我女兒長大？」他透露，10年前在女兒出生後便找律師擬好遺書，這次生病後更重新把遺書理一遍，「如果真的發生什麼，一定要先幫老婆、女兒、媽媽處理好，這一定要先準備好」。

雖然已切除99%的腫瘤，但立威廉仍擔心癌細胞擴散，因為肺部照出有結節，後續還要追蹤、治療，每個月都要吃藥控制。他也因為擔心放射治療的輻射會影響到家人，特別搬到別的地方自我隔離。由於是在私人醫院進行手術與治療，3次住院下來就花了約台幣400萬元。

歷經一連串的手術與治療後，立威廉開始轉變心態，以放鬆樂觀接受需要一輩子追蹤的病情，該接受治療就治療、該做什麼就做什麼，「人生嘛！不就是如此。」

