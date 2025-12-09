49歲立威廉罹癌二期親訴最大恐懼！腰痠背痛看不好注意6種癌警訊
49歲新加坡男星立威廉當年出演經典台劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》與《放羊的星星》走紅，陽光帥氣的形象讓他獲得「偶像劇男神」的稱號，然而近日立威廉卻透露自己罹患第二期甲狀腺癌，更坦言在看到報告時，忍不住悲觀地問自己：「能不能看到女兒長大？」（編輯推薦：甲狀腺癌症狀前兆有哪些？存活率高嗎？一文看懂甲狀腺癌原因與預防之道）
根據《聯合報》報導，立威廉7、8月莫名出現腰痠背痛，無論怎麼查就是找不到原因，後來在醫師建議下以核磁共振（MRI）詳細檢查，意外發現甲狀腺有大小達3公分的惡性腫瘤，目前已完成腫瘤切除，但因為肺部有照出結節，所以接下來將持續藥物治療、觀察是否有擴散。
立威廉發文全文如下
有時候你會覺得某些事永遠不會發生在自己身上。它只會發生在別人身上，我們只是聽別人講故事。但事實是：我們都只能聽天由命，任由命運擺佈。而且，大多數時候，我們都無法掌控。我們唯一能掌控的，是面對它的方式。你可以選擇消極放棄，也可以選擇積極面對。
幾個月前，我被診斷出罹患甲狀腺癌，在最初的日子裡，我的整個世界都崩塌了，充滿了不確定性。在接受了現實之後，我決定積極面對一切，努力復原。我非常感謝醫學的進步。經過兩次手術、放射治療，以及一個疤痕的紀念，情況正在好轉，目前這場戰鬥已經暫時告一段落，但與癌症的戰爭遠未結束。每個月到醫院驗血，以及終生每日服藥，已經成為我新的生活常態。我還在慢慢適應，但我很感激所有親人的支持。家人真的太重要了！
如果沒有妻子、母親、女兒和兄弟的支持，我不可能如此積極地度過這幾個月。
同時，我也要感謝所有關心我、體諒我的朋友們。當逆境來臨時，一切都變得清晰起來。
人們看到我現在能夠正常活動，很難想像我曾經有一段時間無法做任何日常的事情。我必須提醒大家，這幾個月並不輕鬆。除了身體上的挑戰，我的精神狀態也很糟糕。
最讓我害怕的是，我可能無法親眼見證女兒的成長。我也不想讓85歲的母親擔心。
她這個年紀，不該再為任何事情操心了。此外，對於一個經常運動的人來說，無法進行任何活動都是一個巨大的挑戰。但是，只要你下定決心，就能適應很多事情，這真是令人驚訝。老生常談，但卻是真理：健康才是最重要的。照顧好你的身體，其他一切都會迎刃而解。健康時，你會遇到無數的煩惱；生病時，你卻只有一個煩惱。
我並不是建議你要任意揮霍，因為你可能沒有明天，但試著問自己：如果你只剩下十年時間，你的首要任務是什麼？坦誠面對自己，你可能會對答案感到驚訝。就我而言，所有我曾經設想的人生願望清單都已拋諸腦後。我不想環遊世界，也不想執導/製作電影，不想賺更多錢，不想買更大的房子或更豪華的車等等。說來也怪，我只想回歸平凡的日常生活，和愛的人一起吃頓飯，開懷大笑，共度美好時光。
最後我想說，我不知道未來會怎樣，但我會珍惜每一天，享受當下。別擔心，我現在一切都好。
愛你們所有人，期待很快與大家見面！
聲音沙啞、吞嚥困難可能是甲狀腺癌？症狀、預防方法一次看
甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，雖然每年都有超過2,000人確診，不過甲狀腺癌第1期～第3期的十年存活率約有90～95%，相較其他癌症屬於存活率相對高的類型，因此及早發現、治療就很重要。根據國泰醫院的衛教資料指出，就診的甲狀腺癌患者，多半以沒有症狀的頸部腫塊為主，若伴隨下列症狀，就要當心甲狀腺癌已經默默找上你：
聲音沙啞
吞嚥或呼吸困難
持續咳嗽
胸部不適
不明原因的骨痛
體重減輕
想避免甲狀腺癌，澄清醫院中港分院建議，除了要避免暴露在輻射線外，適量攝取含碘鹽、含碘的食物，同時少抽菸、飲酒、多吃富含維生素的蔬果、養成作息規律、定期運動，有助於維持甲狀腺健康，而本身有甲狀腺癌家族史者，更要養成觀察頸部是否有異常腫塊的習慣。（編輯推薦：徐若瑄罹癌！甲狀腺癌「3大警訊」初期多無感，醫提醒1方法最準）
👇
腰痠背痛有時不是小毛病，當心是6種癌症警鈴
腰痠背痛是現代人的通病，但莫名的疼痛很可能是癌細胞發出的警訊！像是甲狀腺癌、肺癌容易因為骨轉移，造成腰痛，而胰臟癌、腎癌則可能因為腫瘤壓迫，引發劇烈腰背痛。
甲狀腺癌、乳癌、攝護腺癌、肺癌
台中慈濟醫院的衛教資訊指出，乳癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、肺癌有較高的機率會轉移到骨頭。若沒有外力影響的情況下，出現不明原因、難以緩解的腰痛，就要儘快就醫檢查，釐清是否是癌症轉移所致。
胰臟癌
胰臟癌發生時，患者只要躺平就可能會壓迫到腫瘤、但彎腰時疼痛會舒緩，亞洲大學附屬醫院表示，許多患者會誤以為是普通的骨頭痠痛、腰痛或者是背痛，進而忽略胰臟癌的可能性。
腎癌
由於腎臟本身沒有痛覺神經，所以腎臟癌初期幾乎沒有症狀，但泌尿科醫師陳鈺昕曾提醒，隨著腫瘤越長越大，就有可能壓迫到附近有痛覺神經的部位，因此如果覺得腰痛是由內而外、且不會因為姿勢改變而緩解，就要注意可能和腎臟腫瘤有關。
