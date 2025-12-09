49歲立威廉罹癌二期親訴最大恐懼！腰痠背痛看不好注意6種癌警訊

49歲新加坡男星立威廉當年出演經典台劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》與《放羊的星星》走紅，陽光帥氣的形象讓他獲得「偶像劇男神」的稱號，然而近日立威廉卻透露自己罹患第二期甲狀腺癌，更坦言在看到報告時，忍不住悲觀地問自己：「能不能看到女兒長大？」（編輯推薦： 甲狀腺癌症狀前兆有哪些？存活率高嗎？一文看懂甲狀腺癌原因與預防之道 ）

根據《聯合報》報導，立威廉7、8月莫名出現腰痠背痛，無論怎麼查就是找不到原因，後來在醫師建議下以核磁共振（MRI）詳細檢查，意外發現甲狀腺有大小達3公分的惡性腫瘤，目前已完成腫瘤切除，但因為肺部有照出結節，所以接下來將持續藥物治療、觀察是否有擴散。

有時候你會覺得某些事永遠不會發生在自己身上。它只會發生在別人身上，我們只是聽別人講故事。但事實是：我們都只能聽天由命，任由命運擺佈。而且，大多數時候，我們都無法掌控。我們唯一能掌控的，是面對它的方式。你可以選擇消極放棄，也可以選擇積極面對。

幾個月前，我被診斷出罹患甲狀腺癌，在最初的日子裡，我的整個世界都崩塌了，充滿了不確定性。在接受了現實之後，我決定積極面對一切，努力復原。我非常感謝醫學的進步。經過兩次手術、放射治療，以及一個疤痕的紀念，情況正在好轉，目前這場戰鬥已經暫時告一段落，但與癌症的戰爭遠未結束。每個月到醫院驗血，以及終生每日服藥，已經成為我新的生活常態。我還在慢慢適應，但我很感激所有親人的支持。家人真的太重要了！

如果沒有妻子、母親、女兒和兄弟的支持，我不可能如此積極地度過這幾個月。

同時，我也要感謝所有關心我、體諒我的朋友們。當逆境來臨時，一切都變得清晰起來。

人們看到我現在能夠正常活動，很難想像我曾經有一段時間無法做任何日常的事情。我必須提醒大家，這幾個月並不輕鬆。除了身體上的挑戰，我的精神狀態也很糟糕。

最讓我害怕的是，我可能無法親眼見證女兒的成長。我也不想讓85歲的母親擔心。

她這個年紀，不該再為任何事情操心了。此外，對於一個經常運動的人來說，無法進行任何活動都是一個巨大的挑戰。但是，只要你下定決心，就能適應很多事情，這真是令人驚訝。老生常談，但卻是真理：健康才是最重要的。照顧好你的身體，其他一切都會迎刃而解。健康時，你會遇到無數的煩惱；生病時，你卻只有一個煩惱。

我並不是建議你要任意揮霍，因為你可能沒有明天，但試著問自己：如果你只剩下十年時間，你的首要任務是什麼？坦誠面對自己，你可能會對答案感到驚訝。就我而言，所有我曾經設想的人生願望清單都已拋諸腦後。我不想環遊世界，也不想執導/製作電影，不想賺更多錢，不想買更大的房子或更豪華的車等等。說來也怪，我只想回歸平凡的日常生活，和愛的人一起吃頓飯，開懷大笑，共度美好時光。

最後我想說，我不知道未來會怎樣，但我會珍惜每一天，享受當下。別擔心，我現在一切都好。

愛你們所有人，期待很快與大家見面！