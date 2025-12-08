49歲立威廉證實罹癌！2度動刀續命 「搬離妻女獨居」抗癌現況曝光

娛樂中心／綜合報導

立威廉以模特兒身分出道，2004年跨足戲劇，演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇知名度大開，陽光形象深植人心。豈料現年49歲的他，近日突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤；由於擔心放射治療的輻射可能影響家人，還為此搬離住處獨居，突如其來的消息震驚外界。

立威廉證實罹癌。（圖／翻攝自立威廉臉書）

立威廉2014年與老婆Joyce結婚後育有一女，一家三口定居新加坡。根據《噓！星聞》報導，他今年7、8月出現腰痠背痛症狀，進一步接受核磁共振（MRI）檢查才發現罹癌，9月二度動刀摘除3公分及1.1公分腫瘤，半年來累積約新台幣400萬元醫藥費。

立威廉為了避免影響家人，選擇獨居抗癌。（圖／翻攝自立威廉臉書）

立威廉坦言起初得知罹癌宛如天塌，悲觀想著能否看到女兒長大。如今他已切除99%腫瘤，不過仍擔心擴散，加上肺部照出結節，每月靠著藥物控制病情並持續追蹤治療。努力調整心態的他，也轉念思考「該接受治療的就治療」，以樂觀態度看待病情。

