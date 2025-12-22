49歲蕭淑慎再穿20年前金鐘爆乳戰袍！火辣身材曝光震撼全網

女星蕭淑慎在臉書發布一張精心拍攝的照片，完美重現她在2005年金鐘獎紅毯的經典造型。當年29歲的她憑藉電視劇《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎連續劇女主角獎，身著一襲黑色薄紗深V禮服走上星光大道，胸前開襟直達肚臍，大膽展現傲人曲線，成為當晚紅毯焦點，被譽為「紅毯第一美」。

這次復刻拍攝地點選在台北信義區街頭，以台北101為背景。蕭淑慎身穿同款黑色深V開胸禮服，搭配垂墜式鑽石耳環與寬版鑽石手環，髮型梳成高雅盤髮，妝容典雅精緻。

廣告 廣告

照片中她左手插腰，眼神充滿自信，完美重現當年紅毯女王的霸氣風采。令人驚訝的是，經過20年歲月，蕭淑慎的身材依然保持得相當完美，順利穿上當年的戰袍，曲線毫無走樣。她在貼文中笑稱「拍一次，累死我了」，並感謝攝影師協助重現當年風華。

照片曝光後立即在網路引發熱烈迴響。網友紛紛留言讚嘆「舊戰袍還能復刻真的太強了」、「時隔多年，不忘當年風姿」、「永遠的紅毯女神」、「這造型真的很經典」。

許多粉絲對她保養有方的身材狀態表示不可思議，認為時光彷彿沒有在她身上留下痕跡。面對網友詢問為何不復出拍戲，已淡出演藝圈多年的蕭淑慎幽默回應「台灣付不起片酬呀」。目前她除了經營YouTube頻道分享生活日常外，鮮少出現在螢光幕前。這次突如其來的復刻造型，不僅喚起觀眾對2005年金鐘獎的美好回憶，更證明了她依然是許多人心目中永遠的紅毯女神。

更多品觀點報導

李多慧曝48公斤秘密武器！超狂早餐配方首度公開

許光漢退伍變超壯！粉絲崩潰喊「還我少年感」

