49歲蕭淑慎辣成這樣！重現20年前金鐘戰袍 「深V開到肚臍」

49歲蕭淑慎外貌及身材保養得宜。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）





49歲女星蕭淑慎2005年憑藉電視劇《孤戀花》，入圍金鐘獎戲劇類女主角獎，當時她以一襲黑色性感禮服步上紅毯，胸前開深V到肚臍讓人印象深刻，如今時隔20年，近日她重現當年經典造型直奔台北101前拍照，再度掀起網友討論。

蕭淑慎近日在社群分享美照，只見她穿上同款禮服，領口一路開到肚臍，再度重現當年的「金鐘奶」，即便以時隔20年，她身材依舊維持完美狀態，大方露出傲人上圍，再度重現當年光采。

蕭淑慎重現20年前金鐘戰袍。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

蕭淑慎重現20年前金鐘戰袍。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

廣告 廣告

蕭淑慎也在社群分享拍攝心得笑說：「拍一次，累死我了」，貼文曝光後引來不少粉絲讚嘆，「性感鼻祖」、「永遠的的女神」、「紅毯經典」，而鮮少公開現身於螢光幕前的她，被網友提問「可以復出拍戲了」，她也笑回「台灣付不起片酬呀」。



【更多東森娛樂報導】

●梁軒安二婚蕭淑慎 10年前就生子當爸

●蕭淑慎狂丟精品包、紅毯戰鞋！5年後見一幕氣瘋譙髒話

●曾遭控騙財騙色、性侵！蕭淑慎尪認「做錯事」：好好彌補

