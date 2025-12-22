49歲蕭淑慎「深V裂到腰」 再穿戰袍竟「20年沒變」！

娛樂中心／江姿儀報導



49歲女星蕭淑慎擁有美艷面容、火辣身材，過去憑藉演出2000年梁靜茹〈勇氣〉MV主角獲得關注，踏入演藝圈後憑藉出色演技曾多次獲得金鐘、金馬肯定。2017年她與小15歲老公梁軒安結婚，2020年自曝罹患十二指腸基質瘤（惡性腫瘤），2022年癌細胞轉移至肝臟，她積極接受治療抗癌。雖然她早已淡出演藝圈，近年未再推出新作，但仍頻繁更新社群。近日她再穿上20年前金鐘戰袍，凍齡美貌引發熱議。





蕭淑慎罹癌後淡出演藝圈，近年未再推出新作，但仍頻繁更新社群，上月迎來49歲生日。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

蕭淑慎20日在個人社群PO出美照，重現2005年踏上金鐘獎紅毯時的經典造型。當年她以電視劇《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎連續劇女主角獎，雖然最終遺憾為奪下視后，但絕美的紅毯造型仍驚豔全場。如今49歲的她，再換上同一套掛脖黑紗禮服，深V設計露出大片肌膚，搭配水鑽手環、耳環，璀璨一如當年。保養得宜的她露出自信笑容，散發著強大明星氣場，時間彷彿暫停般，容貌依舊明豔，竟20年沒變。

49歲蕭淑慎再穿20年年前深V戰袍，凍齡美貌一如當年。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

照片曝光，大批網友驚嘆「20年沒變…」、「又把戰袍穿回去了」、「舊戰袍還能復刻真的太強了」、「可以復出拍戲了」、「高光時刻」、「這是現在的妳！太猛了」、「永遠的紅毯女神～」、「太美、太性感了！真的好迷人喔～」、「時隔多年，不往當年風姿」、「不管什麼時候都是那麼完美」、「姐一樣凍齡」、「性感鼻祖」、「不減魅力……不錯喔！」、「經典也是永恆」、「依然性感」、「風華依舊」、「紅毯女神...已無人能超越！！！」，甚至讓不少粉絲分不出「你這套不是當年的嗎？還是新拍的？」、「這是現在嗎？還是以前？」。









