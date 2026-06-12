49歲蕭煌奇新婚羞認「天天努力」！自曝老婆叫他甜蜜小名 吃醋竟去別人演唱會全勤

蕭煌奇新婚運勢發，不僅入圍2026金曲獎再爭台語歌王，也宣佈將於台北小巨蛋開唱。劉耀勻攝

金曲歌王蕭煌奇年初無預警宣布婚訊後，首度面對媒體分享婚後生活！他自認不是浪漫的人，也不太說甜言蜜語，但會用行動表達愛意。像是每天早上7點就起床陪老婆，還會護送到門口看著對方去上班。當被問到出門前會不會有「愛的親親」？蕭煌奇難得害羞說：「當然有啊！簡單擁抱是一定要的，因為她辛苦了，要出去賺錢貼補家用。」

49歲蕭煌奇新婚甜蜜，被問到決定結婚的關鍵原因時，蕭煌奇表示圈外人老婆的個性非常單純，也沒有什麼太多物慾，不會一直想買昂貴的名牌包。讓蕭煌奇開玩笑直呼「我很省。」

宣告明年辦世紀婚禮

他也透露老婆目前在寵物旅館當員工，也是寵物訓練師，平時會陪著她一起去工作室餵貓。而且老婆個性比較低調，婚後依然維持正常上班作息，雖然同事朋友都知道她是蕭煌奇老婆，但不會因此要求不一樣的待遇。當被問到私底下如何稱呼彼此？蕭煌奇自爆老婆叫他「蕭大熊」，他則是用本名呼喚對方。

廣告 廣告

除了分享夫妻日常，蕭煌奇也大方公開婚禮進度與做人計畫。他坦言婚禮目前已經在著手規劃，預計在明年上半年正式舉辦喜宴。不過因為老婆個性低調，婚紗照與婚禮都不會特別對外發布，傾向邀請雙方親友團聚的精緻家宴，甚至霸氣表示當天絕對不收紅包。

媒體詢問辦婚禮的開銷是否需要賣股票變現，蕭煌奇當場大笑豪氣回應：「賣股票？幹嘛賣股票？小錢小錢！」也透露婚禮後就會去老婆指定的歐美蜜月旅行。

蕭煌奇透露明年會補辦婚禮。華納音樂提供

蕭煌奇暌違7年攻蛋 吃醋老婆是別人歌迷

不過在步入禮堂之前，蕭煌奇要先重返暌違7年的台北小巨蛋，宣布將於9月19日舉辦個人演唱會。他透露老婆雖然害羞不會上台擔任嘉賓，但絕對會坐在台下力挺。不過蕭煌奇吃醋說，老婆是動力火車歌迷，之前動力火車3場小巨蛋演唱會的門票，他還陪著老婆一起倒數上網搶票，「我在旁邊陪她按電腦按很久」所以自己演唱會絕對不幫老婆動用特權，希望老婆也要上網搶票支持他！

至於生子進度？蕭煌奇幽默說：「每天都在努力中！」不過因為預計明年才要補辦婚宴，老婆會不會怕拍照變胖暫時不想懷孕？蕭煌奇表示，老婆的確有此顧慮，但他認為順其自然，也強調會等老婆願意、決定要生了再說，將主導權交給老婆。

蕭煌奇不諱言，不管生男生女「都好」，但他感覺「生女生比較貼心一點。」也希望能有兩個小孩，如果生雙胞胎更好，「比較省事。」蕭煌奇將於9月19日在台北小巨蛋舉辦全新巡迴演唱會「BRAVO」，門票將於6月17日中午12:00在寬宏售票系統正式全面開賣。

蕭煌奇新婚、入圍金曲喜上加喜，暌違7年重返台北小巨蛋開唱。華納音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

歌王蕭煌奇斜槓股神！每天送老婆上班就看盤 投入千萬「不搶台積電」心法曝光

與林青霞齊列「4大美女」！68歲胡慧中現況曝光 女兒「大尺碼網紅」繼承精緻濃顏

遭許富凱擊敗想退出歌壇！ 《一級棒》女星因陳盈潔1句話改寫13年命運

沒症狀卻在生病！醫揭「癌症、失智症幕後推手」：很多人早已中招