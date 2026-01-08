49歲蕭煌奇 閃曬婚戒

49歲的金曲歌王蕭煌奇首度認愛就結婚，8日宣布喜訊。

49歲的金曲歌王蕭煌奇8日透過社群媒體宣布告別單身，「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福」，並曬出與女友戴著戒指的照片，消息一出，引來大票粉絲、網友道賀。

蕭煌奇首度「認愛」，8日無預警先在社群媒體上宣布結婚，並透過經紀公司聲明表示，他在8日完成登記，正式成為人夫。至於是否雙喜臨門準備當爸？蕭煌奇透過經紀公司回應：「有好消息再告訴大家喔。」

歷經2025充實的一年，蕭煌奇決定在新的一年告別黃金單身漢，他也笑稱，「做一個惜情軟心的人也找到了另外一半，決定與另外一半攜手共度下半場人生，選擇在8日與交往1年多的女友前往戶政事務所登記，在家人見證下完成這幸福神聖的一刻。」

對於老婆的身分，蕭煌奇很低調，表示2人是透過朋友結識，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭，「剛好8日沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是8日了。」