49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗

藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。

關穎出席活動（圖／小娛樂）

關穎平時勤於外在保養，內在同樣不馬虎，定期健康檢查跟運動，最近經歷更年期，她不避諱表示，常常睡不好、聽到小孩哭聲敏感、口乾舌燥、掉頭髮、熱潮紅、眼睛乾澀、生病不容易好⋯等等狀況全都經歷了，「家人會比較辛苦一點，很容易理智線斷掉。」

雖說不避諱談論老化問題，但關穎仍在更年期期間，經歷低潮：「我已經這麼努力的在過生活，體重怎麼還是沒有減少，反而增加。」不過後來在調理下，身體狀況回穩許多。

關穎、曾馨瑩、徐若瑄、林心如出席醫美頒獎典禮（圖／小娛樂）

值得一提的是，關穎的表外甥日前舉辦婚禮，現場眾星雲集，梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞都是座上賓，她透露，當天氛圍溫馨感動，因為先前就已認識梁朝偉等人，「難得又可以看到大家，大家都沒有什麼變。」眾人就單純聊聊天敘舊，也沒有特別和梁朝偉說些什麼，笑說：「因為我更喜歡周潤發！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導