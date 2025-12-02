49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調整與自我管理，在短短約兩個月內成功減重 7～8 公斤。後來她在直播中公開方法，甚至到現在仍有許多網友留言：「就是靠她那場直播瘦下來的！」如果你也正處在「努力運動但體重不動」的瓶頸，不妨看看關穎是如何快速瘦身和維持的吧！
關穎減肥秘訣1：先從「相信自己做得到」開始
關穎瘦身的第一步，不是節食、不是運動，而是每天用視覺提醒自己。她把自己最瘦時期的照片貼在每天一定會看到的地方，例如洗臉刷牙的鏡子旁，看著照片告訴自己：「我一定做得到！」
同時，她給自己一個強烈的動力：「不能買新衣，告訴自己一定可以穿回 10 年前最瘦時候的衣服」，這樣的宣言也成了她成功的關鍵之一。
關穎減肥秘訣2：高蛋白＋輕斷食
很多人以為她是靠運動瘦身，但她坦言：「我怎麼動都瘦不下來。」雖然運動對身體好、能睡得更好、提高免疫力，但真正讓她瘦下來的是靠「吃、，而且重點不是吃多吃少，而是在對的時間吃對的東西。
她的飲食策略包含兩個重點：
① 高蛋白飲食（Protein Diet）
•早餐第一餐必吃蛋白質
•多吃 魚肉、雞肉、蛋、海鮮，牛排也可吃
•不吃甜食
•不吃澱粉（前兩個月完全戒掉）
•醬料可以少量搭配
•炸雞不吃（剝掉皮後可以吃）
② 輕斷食（建議從 168 開始）
她生產三個月後開始進行斷食法，雖然她建議一般人從168斷食法開始，但她本人更嚴格，執行被稱為戰鬥飲食法的「204斷食法」，也就是把一天的進食時間集中在4小時內、其餘20小時保持空腹。因此她一天只吃早餐午餐，並集中在4小時內完成，晚餐則不吃：
•08:30 吃早餐 → 12:30 前吃完午餐
•之後不再進食，只喝水。
關穎說，只要前兩餐「吃足夠蛋白質與肉」，就不會需要晚餐，而且她就這樣調整飲食後，每週都在瘦、體重終於動了。
關穎減肥秘訣3：改變飲食思維
因為飲食執行得徹底，一個月內就非常有感、兩個月就瘦了約 7～8 公斤。之後她才慢慢將斷食時程調整到 6～8 小時，也重新加入適量澱粉，改回 「菜＋肉＋飯」均衡飲食。除了蛋白質飲食＋斷食法，還以下細節也是瘦下來的關鍵：
•晚餐應酬全部拒絕（密集減重的那兩個月）
•早睡可以避免嘴饞
•喝水不用過量，只要適量即可
•煮飯改用 低鈉鹽
•用酪梨油取代動物油
•青菜吃菜葉、少吃根莖
•甜食放在白天吃（維持身材時期）
•晚上少量喝紅酒 是可以的，但前提是斷食必須嚴格執行
關穎減肥秘訣4：運動不能少！最推跳舞、游泳、重訓
即便靠吃瘦下來，關穎仍強調運動不能停。她說，運動雖然不一定能瘦，但可以：
•改善心情
•提升代謝
•幫助睡眠
•讓身材線條更好
她自己喜歡跳舞、瑜伽，也很推薦游泳，尤其年紀大後更適合，因為不會傷膝蓋。進入更年期前期後，為了對抗代謝變慢，她也加入重訓，幫助維持肌肉量。
封面圖片來源：IG@kwanterri
更多女人我最大報導
許瑋甯孕增重12公斤！居然靠「佛系心法」產後2個月「瘦回紙片人」！
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19%，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
小禎瘦50kg不復胖！親曝猛健樂「可怕真相」提醒「1危機」要小心，保養瘦身心法全公開
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 20 小時前
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 14 小時前
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 18 小時前
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 16 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 2 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。姊妹淘 ・ 21 小時前
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 16 小時前
每天小酌一點點沒關係？醫示警：失智風險比你想的高
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然而，醫學研究已明確指出，長期飲酒不僅會傷肝，更會直接損害腦部。臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師洪研竣提醒，酒精本身就是失智的重要風險因子，飲酒會加速腦部退化，很可能讓人提早邁向失智。 飲酒者為何有比較高失智風險？ 洪研竣醫師說明，酒精代謝物，乙醛，除了是一級致癌物以外，也具有直接的神經毒性，長期飲用之後會造成慢性發炎、自由基堆積及神經細胞受損。此外，酒精會改變腦部神經受體的功能 ，因此導致認知功能受損。這些變化使得大腦生理功能受到傷害，包含記憶、判斷、衝動控制、情緒調節的能力都會下降。 3 大國際研究一致指出：飲酒會提高失智風險 根據國際期刊《Psychosomatics》2017年發表的一項系統性回顧，持續飲酒可能導致中壯年族群大腦功能受到影響，提早出現失智症狀。國際期刊《Neuropsychiatric Disease and Treatment》2020年的系統性回顧也指出，飲酒每週超過14個酒精單位（相當於每週140克酒精，約等於每週12罐330毫升酒精濃度4.5健康醫療網 ・ 12 小時前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
感冒藥別亂吃！藥師曝「6種常見藥」成分、副作用 吃錯恐傷肝心悸
天氣越來越冷，許多民眾因為突然降溫以及換季，出現感冒症狀。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒表示，這幾天到藥局買感冒藥的民眾也明顯增加不少，但是感冒藥的成分很多，不同成分對應的症狀也不相同，在服用感冒藥品時一定要多加注意，否則不僅傷身還容易引發心悸、失眠等副作用。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前