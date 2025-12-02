49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！

collage001

49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調整與自我管理，在短短約兩個月內成功減重 7～8 公斤。後來她在直播中公開方法，甚至到現在仍有許多網友留言：「就是靠她那場直播瘦下來的！」如果你也正處在「努力運動但體重不動」的瓶頸，不妨看看關穎是如何快速瘦身和維持的吧！

關穎減肥秘訣1：先從「相信自己做得到」開始

關穎瘦身的第一步，不是節食、不是運動，而是每天用視覺提醒自己。她把自己最瘦時期的照片貼在每天一定會看到的地方，例如洗臉刷牙的鏡子旁，看著照片告訴自己：「我一定做得到！」

同時，她給自己一個強烈的動力：「不能買新衣，告訴自己一定可以穿回 10 年前最瘦時候的衣服」，這樣的宣言也成了她成功的關鍵之一。

關穎減肥秘訣2：高蛋白＋輕斷食

很多人以為她是靠運動瘦身，但她坦言：「我怎麼動都瘦不下來。」雖然運動對身體好、能睡得更好、提高免疫力，但真正讓她瘦下來的是靠「吃、，而且重點不是吃多吃少，而是在對的時間吃對的東西。

她的飲食策略包含兩個重點：

① 高蛋白飲食（Protein Diet）

•早餐第一餐必吃蛋白質

•多吃 魚肉、雞肉、蛋、海鮮，牛排也可吃

•不吃甜食

•不吃澱粉（前兩個月完全戒掉）

•醬料可以少量搭配

•炸雞不吃（剝掉皮後可以吃）

② 輕斷食（建議從 168 開始）

她生產三個月後開始進行斷食法，雖然她建議一般人從168斷食法開始，但她本人更嚴格，執行被稱為戰鬥飲食法的「204斷食法」，也就是把一天的進食時間集中在4小時內、其餘20小時保持空腹。因此她一天只吃早餐午餐，並集中在4小時內完成，晚餐則不吃：

•08:30 吃早餐 → 12:30 前吃完午餐

•之後不再進食，只喝水。

關穎說，只要前兩餐「吃足夠蛋白質與肉」，就不會需要晚餐，而且她就這樣調整飲食後，每週都在瘦、體重終於動了。

關穎減肥秘訣3：改變飲食思維

因為飲食執行得徹底，一個月內就非常有感、兩個月就瘦了約 7～8 公斤。之後她才慢慢將斷食時程調整到 6～8 小時，也重新加入適量澱粉，改回 「菜＋肉＋飯」均衡飲食。除了蛋白質飲食＋斷食法，還以下細節也是瘦下來的關鍵：

•晚餐應酬全部拒絕（密集減重的那兩個月）

•早睡可以避免嘴饞

•喝水不用過量，只要適量即可

•煮飯改用 低鈉鹽

•用酪梨油取代動物油

•青菜吃菜葉、少吃根莖

•甜食放在白天吃（維持身材時期）

•晚上少量喝紅酒 是可以的，但前提是斷食必須嚴格執行

關穎減肥秘訣4：運動不能少！最推跳舞、游泳、重訓

即便靠吃瘦下來，關穎仍強調運動不能停。她說，運動雖然不一定能瘦，但可以：

•改善心情

•提升代謝

•幫助睡眠

•讓身材線條更好

她自己喜歡跳舞、瑜伽，也很推薦游泳，尤其年紀大後更適合，因為不會傷膝蓋。進入更年期前期後，為了對抗代謝變慢，她也加入重訓，幫助維持肌肉量。

