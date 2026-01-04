49票贊成！卡大地布部落同意「八方地熱」25億開發案

八方知本地熱電力公司規畫在台東知本地區推動9.99MW地熱發電計畫，卡大地布部落會議今針對開發案的土地利用、鑽井施工影響及回饋機制舉行諮商同意表決。（蔡旻妤攝）

八方知本地熱電力公司擬投資25億元在台東知本地區申請範圍約2公頃土地推動地熱發電，因涉及部落傳統領域，卡大地布部落4日開會舉行諮商同意投票，最終以49票贊成、3票反對、2票無效，決議同意開發。當地縣議員陳政宗表示，期待透過明確的合作與監督架構，讓部落實際參與地熱開發、環境維護及營運管理。

卡大地布部落舉辦今年首次部落會議，會議中其中一案針對八方地熱開發案的土地利用、鑽井施工影響及回饋機制等議題進行說明與討論，多數族人關心開發對於環境生活的影響，是否產生汙染、以及回饋和監督機制。

業者張明富簡報指出，規畫裝置容量9.99MW，申請範圍約2公頃，實際使用面積約1.3公頃，並強調施工階段將採低噪音鑽井設備，鑽井廢水留在廠區內循環處理；營運後不燃燒、不排碳、不排放廢氣，僅有冷卻水塔水蒸氣。回饋部分，原則上每年每公頃不得低於60萬元；商轉後，回饋金額原則上每年不得低於營業收入的5％，並承諾於施工、營運及商轉期間優先聘用部落成員。

陳政宗強調，針對此次諮商同意，部落幹部與廠商歷經長時間討論，部落除關注回饋機制外，也期待建立明確的合作與監督機制，讓部落能實際參與環境監測與營運狀況的掌握。他指出，部落內部亦希望與業者建立長期合作關係，並建議規畫地熱開發與營運相關的人才培訓制度，讓熟悉傳統領域的族人參與其中，強化部落在開發過程中的角色。

金曲歌王桑布伊認為，部落最在意的是環境能否被友善對待與資源是否共享。祖先早已提醒人與環境的關係必須維持平衡，每一塊土地都有其名字、故事與規範，尤其山區生態脆弱，任何開發都應審慎評估對土地的干擾。

卡大地布文化發展協會理事長陳志偉說明，部落近年逐步凝聚內部力量，讓族人重新思考什麼是好的，以及能留給下一代的是什麼；此次投票完全由族人自主決定，過程公開、公平、公正，未來傳統領域的發展與回饋，仍須由族人共同討論、一起面對。

