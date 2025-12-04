49%民眾支持繼續年改 民進黨：過半數小草也支持世代正義

吳崢說，過半數小草也支持世代正義。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 國民黨推動「反年改」法案，退撫基金恐面臨破產危機。對此，民進黨今（4）日公布民調指出，有49%民眾支持繼續推動年金改革，僅 27%贊成停止改革。其中，民眾黨支持者中有 52.7% 支持持續年改，僅 26.6% 反對。發言人吳崢表示，大部分小草還是支持世代正義，認為要推行永續的年金制度。

民進黨年金改革民調。 圖：民進黨提供

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今上午召開「公教年金改革議題民調」記者會。民調詢問，「整體來說，請問您關不關心公教年金改革議題？」結果顯示，44.0%關心、47.2%不關心。其中，民進黨支持者有 58.4% 關心、33.8%不關心；國民黨支持者有 48.6% 關心、43.3%不關心；民眾黨支持者中有 33.3% 關心， 60.2% 不關心。

廣告 廣告

民調詢問，「請問您認為公教年金改革應該繼續還是停止？」結果顯示，有49%民眾支持繼續、 27.1%支持停止、23.9％無意見。其中，民進黨支持者有 68.5% 支持繼續年改、18.5%停止；國民黨支持者有 31.2% 支持繼續、48.1%停止；民眾黨支持者中有 52.7% 支持繼續， 26.6% 停止。

民調也問，「如果停止公教年金改革，會讓退撫基金提早破產，到時候要由全民的納稅錢來補貼公教退撫基金。請問您覺得這個狀況合不合理？」結果顯示，高達 76.2% 的民眾認為不合理，僅 11.9% 認為合理。其中，民進黨支持者有 88.6% 認為不合理、5.7%認為合理；國民黨支持者有 68.5% 認為不合理、17.4% 認為合理；民眾黨支持者中有 73.9% 認為不合理， 16.4% 認為合理。

民調詢問，「這幾年政府補助勞保年金5170億，每人平均5萬元，補助公保年金5800億，每人平均100萬元，差距達20倍，請問您覺得這種狀況合不合理？」結果顯示，67.9%認為不合理、13.5%認為合理。

民調也問，如果立法院通過停止公教年金改革，請問以下哪個說法比較符合您的想法？」結果顯示，18.4%民眾支持「接受決議，同意政府多支出3000億元」、52.1%認為「不能接受，這是圖利特定族群」、另有27.2%「我不了解或不在乎這項議題」。

吳崢表示，國民黨力推反年改法案，民進黨公布最新年金改革民調，顯示多項指標均反映社會主流民意支持改革不中斷。他也說，一旦停止改革導致退撫基金破產由全民買單，高達 76.2% 的民眾認為不合理，僅 11.9% 認為合理，顯示社會多數反對全民買單。另外，依年齡屬性部分，30 至 39 歲，有 54.3% 支持持續改革，40 至 49 歲則有 57.7% 支持年改，均明確呈現年輕世代對公平與永續制度的期待。

民進黨年金改革民調。 圖：民進黨提供

吳思瑤指出，2017 年政府透過年改委員會耗時一年凝聚社會共識，2025 年藍白卻僅用一天委員會討論便強推終止年改版本，粗暴草率，讓民主程序倒退。她批，藍白立委更以「提前四年破產又不是四十年」、「每天吃五顆蛋變三顆」等失當言論迴避年金永續問題，完全不尊重此一重大民生議題。

吳思瑤強調，年金改革是世代正義、財政永續，國會責任是縮小缺口而非加速破產。她呼籲，全民向選區立委表達訴求，才可能阻止藍白強行闖關，民進黨團也將全力應戰。

民進黨年金改革民調。 圖：民進黨提供

民調來源是民進黨民調中心，調查日期為2025年11月17日至19日，共完成1064份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3%。訪問對象為20歲以上具有投票權的公民，並依照內政部2025年1月份的人口統計資料，以年齡、性別、戶籍進行加權。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普有多大機會協防台灣？賴清德：台美關係堅若磐石

韓電子入境卡矮化台灣 陳冠廷：絕非技術問題！兩岸互不隸屬

民進黨年金改革民調。 圖：民進黨提供