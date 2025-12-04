49%民眾支持續推年金改革 民進黨民調曝過半小草力挺

民進黨公布最新年金改革民調。（圖：民進黨民調中心）

面對國民黨與民眾黨聯手推動停止調降公教年金的修法，民進黨今天（4日）公開最新調查數據指出，一旦年金調整中止，公教退撫基金將提前在民國129年至131年間耗盡。調查顯示，有49％受訪者支持年金改革繼續推動，只有27％主張停擺。若改革叫停、基金破產需全民負擔，竟有超過七成六的民眾直言「不合理」。民進黨強調，基金永續事涉國家財政，不該讓納稅人替特定族群的利益買單。

民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢上午召開記者會，指出反年改法案等同讓財務缺口擴大，對制度永續形成壓力。他們引用民調指出，包含民進黨、國民黨與民眾黨支持者在內，都有一定比例贊成改革勿再中斷；其中民眾黨支持者更有過半表態支持。年齡分析也顯示，30至49歲族群普遍傾向維持改革方向，反映出年輕世代對公平與長久制度的期待。此外，超過六成受訪者對目前公保與勞保補助差距高達20倍的情況感到不滿。

民進黨痛批藍白僅以一天委員會討論便強推停止改革的版本，與2017年為凝聚共識所進行的一年研議相比，程序顯得粗糙而草率。對於部分藍白立委以「提前四年破產不算什麼」等言論來發言，吳思瑤認為這是迴避年金永續的嚴肅性。她強調，改革關乎世代正義與財政責任，呼籲民眾向選區立委表達立場，民進黨團也將全力阻擋讓基金更快走向破產的提案。

民調來源：民進黨民調中心，調查日期為2025年11月17日至19日，共完成1064份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3%。訪問對象為20歲以上具有投票權的公民，並依照內政部2025年1月份的人口統計資料，以年齡、性別、戶籍進行加權。