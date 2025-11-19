49.1萬人退日本機票 中國專家驚喊前所未見

一名資深航空分析師指出，中國航空公司已有約49.1萬張飛往日本的機票被取消，創下自2020年初以來最大規模的退改紀錄。（示意圖／翻攝自Pexels）





中日關係近期因政治言論而緊張，中國政府近日提醒公民，近期暫勿前往日本，引發大規模退票潮。一名資深航空分析師指出，中國航空公司已有約49.1萬張飛往日本的機票被取消，創下自2020年初以來最大規模的退改紀錄。

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事，就是日本有事」言論，觸動中國敏感神經。中國外交部領事司於14日提醒中國公民近期暫勿前往日本，並在旅遊預警中指出，近期日本領導人涉台言論引發中國不滿，可能「嚴重惡化中日人員交流氛圍」，對在日中國公民生命安全造成風險。

廣告 廣告

此消息引發中國飛往日本的罕見退票潮。根據《南華早報》報導，自本月15日以來，中國航空公司已記錄約49.1萬張飛往日本的機票被退訂，約占總預定量的32％。航空分析師李瀚明統計所有中國航空公司，受影響航班的退票比例在16日暴增至82.14%，17日也有75.6%，。

李瀚明分析表示，這次退票量約為新訂票量的27倍，因此他也認為，安全疑慮是旅客主要考量。李瀚明同時指出，儘管退票規模創紀錄，但對中國國內航空業整體影響有限，因中日航線市場規模在國內與國際市場中仍屬較小比例。李瀚明也直言，「自從新冠疫情爆發以來，他從未見過如此大規模的退訂潮。」

此外，根據《21世紀經濟報道》報導，一家上海旅行社內部人士表示，截至目前，該旅行社安排的日本團已有超過六成被退訂，機票退訂數量同樣不小。該人士指出：「我們是全退給客人的，但我們自己還是要承擔門票費和酒店、地接等的損失。」可見，短時間內大量退訂對旅行社及相關旅遊產業造成直接經濟損失。而這波退票潮也反映出中國旅客對海外安全的高度敏感。

更多東森新聞報導

快訊／中國抵制升級 暫停進口日本水產品

戰狼媒體人警告高市早苗：敢拜靖國神社 必掀驚濤駭浪

中國抵制有效了？專家曝「日本有事」：台灣人機票買起來

