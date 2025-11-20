499元就能買冬被！ 氣溫驟降超商「暖心商機」爆發
今天(20日)持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷。低溫來襲帶動冬季相關商品買氣增溫，便利商店應景推保暖用品和暖胃料理，搶攻冬季商機。
OK超商
OKmart推出全台獨家「便利禦寒冬被」強勢搶攻保暖寢具市場，其中話題新品「3D水立方石墨烯可水洗冬被」以蓄熱結構與可水洗特性為主打，一上市便以近一折破盤挑戰價499元（原價3,480元）攻佔市場。開賣首週即帶動保暖寢具購買需求倍增，銷量較前期成長超過2倍（以非食品保暖商品為基準），成為今年冬季最受矚目的補貨商品之一。
OKmart也同步推出多款冬季熱銷補給品，包含儂儂輕薄暖服貼褲襪、儂儂機能保暖運動衣，以及人氣「磁吸暖手寶」等暖冬小物，以高CP值選品滿足通勤族、學生族與上班族的即時保暖需求。氣溫下降也影響家庭清潔行為，天冷期間消費者整體水洗頻率降低，使用衛生紙與廚房紙巾替代部分清潔工作的情況增加。OKchoice極柔感衛生紙單串99元、OKchoice極柔感廚房紙巾49元優惠活動推出後，帶動紙巾類商品在近期呈現持續成長超過一成。
現煮飲品OKCAFE推出最新「黑糖道」聯名系列，包括黑糖桂圓紅棗茶與黑糖薑茶兩款新品，瞄準早晚低溫帶動的熱飲需求，同時切入女性族群在下午茶時段追求「暖心不負擔」的飲用趨勢。新品上市同步推出兩杯99元優惠。即日起至12月10日OKmart更推出「暖心成雙不孤單」限定活動，黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶與阿華田系列、錫蘭紅茶拿鐵、焙茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵等多款現煮飲品，均可享任選兩杯99元優惠。
Hi-Life 萊爾富
萊爾富看準冬季暖心商機，推出多款應景熱食。其中，冬季人氣商品「日式茶碗蒸」最受矚目，包括雞肉加倍茶碗蒸、海鮮茶碗蒸加入蝦子、蟹味絲及魚板，以及玉米濃湯風味茶碗蒸。三款售價均為45元，即日起至11月26日享任選兩件75元優惠。萊爾富美食廚房同步推出多款熱湯麵、蓋飯與鍋物，包括紅燒牛三寶麵（售價129元）、滑蛋牛肉蓋飯（售價99元）、以及韓式部隊鍋（售價109元）。針對單人用餐需求，也推出一鍋搞定蔬菜盤（售價89元），僅限生鮮門市販售。
人氣「義饗廚房」系列也在冬季同步加溫，並推出搭配飲品現省10元的限時優惠。包括紅酒牛肉燉飯（售價109元）、松露野菇燉飯（售價89元）、花雕雞肉義大利麵（售價99元）、以及明太子奶油義大利麵（售價89元）。入秋不可或缺的黑輪攤也推出優惠，萊爾富即日起至11月26日推出黑輪單件20元起、任選3件53元的組合價，包括鱈腐香腸、魚板燒、金黃玉米、醬燒雞肉丸串、蔬菜魚板棒等經典品項。
7-ELEVEN
7-ELEVEN今年秋冬將瞄準最受年輕世代歡迎的客製化鍋物趨勢，引進個人份量食材，匯集湯底與配料等近百項商品，打造超商通路「迷你自選火鍋」。7-ELEVEN表示，「饗喫鍋」主要客層為25歲至40歲的年輕客層，在購買鍋物商品時「個人化」、「便利性」為首要考量。「饗喫鍋火鍋專區」共有「名店湯底」、「嚴選肉品」、「有機蔬菜」、「豐富火鍋料」四大結構，近百款小份量且經專業選品的火鍋周邊，預計今年冬季將於超過4,000間門市販售。
降溫吃鍋需求增加，帶動併買生鮮蔬菜週邊配料商機，7-ELEVEN蔬菜相關業績較去年倍數成長，首度推出小份量立式拉鍊袋肉片熱銷近萬包，12月10日起饗喫鍋專區指定商品滿599元可以89元加購造型逼真彷彿真實食材的「火鍋食材造型毛毯」。7-ELEVEN今年擴大引進「個人化即食微波鍋物」結構，價位落在200元上下，與各大知名火鍋品牌合作，獨家開發可常溫保存、微波即食的鍋物「麻神藤椒酸菜鍋」、「發起人胡椒豬肚鍋」、「這一小鍋經典石頭鍋」、「TATAS剝皮辣椒雞鍋」等。
冷凍鍋物首次與入選Netflix原創紀錄片《世界小吃》「林聰明沙鍋魚頭」合作，推出冷凍微波即食個人化鍋物「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」，另結合冷凍暢銷鍋物「Homeal x石二鍋 爆香石頭鍋」共同推薦。7-ELEVEN也攜手台南晶英酒店開發「紅燒羊肉爐」、「酸菜白肉鍋」與「濟州泡菜鍋」3款經典冷凍湯底，即日起至2026年1月6日祭出任選兩件299元優惠。氣溫明顯轉涼帶動火鍋專區的生鮮蔬菜買氣升溫，今年首度推出一次可用完份量的99元立式夾鏈袋「牛五花肉片」、「豬梅花肉片」，半個月即熱銷近萬包。
吃鍋必加的蔬菜以有機小白菜、青江菜、高冷高麗菜及杏鮑菇等最受歡迎，蔬菜類別業績年增近2倍。7-ELEVEN也強化火鍋商品的外送服務，於foodomo、Uber Eats、foodpanda三大外送平台開設線上「火鍋專區」，即日起至12月31日於foodomo外送平台同步祭出「好想吃火鍋」滿299元享95折優惠活動，最高可折100元。今年預計整體火鍋相關業績可上看10億元。
7-ELEVEN也全新開發「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨湯」，冷凍湯品再次與米其林餐盤推薦餐廳「膳馨」聯名推出具有蒜香、雞肉的鮮甜與溫潤口感的「Homealx膳馨 古早味蒜子雞湯」，並有自有品牌「星級饗宴」攜手美福大飯店米香台菜餐廳「麻油燉雞盅」等冬令時節溫補湯品。7-ELEVEN於名鍋盛典活動期間推出指定冷藏或冷凍鍋物湯品任兩件92折、三件88折外再加贈指定冰品系列77折折價券。
