4G吃到飽將退場？真相曝光 「3大電信」仍可申辦

全台4G吃到飽用戶多達1700萬名，但遠傳電信與台灣大哥大自9月起在經銷通路停售4G 688、699不限速吃到飽方案，引起用戶擔憂中華電信是否跟進。據悉，民眾若想申辦4G吃到飽方案，仍可透過各家電信直營門市、加盟店或網路門市辦理。

全台4G吃到飽用戶多達1700萬名。（示意圖／取自pexels）

市場分析指出，遠傳與台灣大此次僅針對經銷通路停售4G吃到飽，主要目的是希望經銷商將促銷重點轉向5G資費，加速推動4G用戶升級至5G網路。目前4G上網吃到飽仍擁有龐大用戶群，主流資費包括499、599、688/699、1399等方案。值得關注的是，遠傳與台灣大的直營門市、加盟店與網路門市仍持續提供4G 688/699資費，消費者可正常申辦。

廣告 廣告

三大電信業者目前均持續提供599元4G不限速吃到飽方案，且各有優惠。中華電信針對新客戶提供綁約24個月贈送Hami Point300點、網內通話45分鐘、網外40分鐘及市話15分鐘；遠傳電信則推出限時加碼1111遠傳幣、好禮3選1（全家禮券2000元、遠傳幣2400元或firDay購物金3000元）；台灣大哥大則限時贈送2400 mo幣、網外30分鐘，另加碼每月國內語音通話費100元。

針對外界擔憂中華電信是否跟進停售4G吃到飽，國家通訊傳播委員會(NCC)特別強調4G服務仍會持續提供，並未出現聯合壟斷或全面下架情形。

延伸閱讀

立冬財神來敲門！命理老師曝3生肖貴人、財運旺

影/好大的架子！陸學生校門列隊向「開車老師」問好 遭網罵翻

普發一萬剛開跑！圖文作家曝龍山寺千元收購雙證件號碼