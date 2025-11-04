4G吃到飽恐被聯合下架？ 王鴻薇喊話NCC出手：注意是否有不合理壟斷
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導
4G吃到飽方案恐將成為歷史！國民黨立委王鴻薇昨（3）日指出，遠傳與台灣大哥大自11月起，已陸續在經銷通路停售4G吃到飽資費方案，目前僅剩直營門市及網路平台可申辦，更傳出中華電信可能跟進。王鴻薇呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）應該注意電信業者是否有不合理壟斷，下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。
王鴻薇透過臉書指出，根據NCC統計，截至今年，全台4G用戶數達1752萬戶。若各大電信業者聯合「壟斷」下架4G吃到飽，恐迫使大量用戶被迫升級5G或改採更高資費方案。
她表示，近期不少民眾反映，發現即便台灣對於4G需求不少，多家業者卻不約而同默默減少申辦管道，只留直營門市與網路申辦，變相迫使消費者升級，或是採用非吃到飽更高資費的方式。
根據NCC調查，許多用戶選擇使用4G方案，主要原因包括「5G費率較高」、「部分手機不支援5G」以及「對現有4G網速與服務滿意」。她強調，經濟考量與設備適配性的因素是主因，如果電信業者聯合下架，對於讓將近1700萬的用戶，強迫背上沉重的負擔。
王鴻薇進一步指出，目前電信業者宣稱的「5G吃到飽」方案，實際上多僅提供約20GB高速流量，超量後即降速，與真正的無限上網不同。而4G吃到飽與5G方案間約有2成價差，對一般民眾來說並非小數目。
她提醒，即便電信業者逐步轉向5G發展，政府仍有責任維護4G族群的網路品質與生活成本。目前全台仍是以4G用戶較多，根據全台5G網路基礎建設進度來看，距離全面取代4G仍有一段時間，「為保障消費者相關權益，以及大多數民眾需求，NCC應該注意電信業者是否有不合理壟斷下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。」
更多FTNN新聞網報導
館長聲量慘跌小草也不看了？黃國昌酸：恐怕還高過評論的粉專
卸任中選會主委不到1天！李進勇申請恢復民進黨籍 許宇甄轟：假中立真效忠
準颱風「鳳凰」將生成！ 粉專分析3路徑恐全台有感：「這時間」將是關鍵
其他人也在看
澳洲研發蜘蛛型3D列印機器人 將應用於建築領域
科技進步日新月異，各種先前想像不到的技術也陸續出現。澳洲研發一款機器人，外型長得就像蜘蛛，而它可以用像是蜘蛛吐絲的方式，把房屋一層一層印出來。業者提出一個創意構想，如果以後要到月球上面蓋房子，用這台機器人就很方便。公視新聞網 ・ 8 小時前
《航海王》動畫25週年紀念特展資訊整理：「魯夫五檔」限量公仔、預售票時間、時間地點懶人包
《航海王》官方為慶祝動畫開播滿 25 週年，將舉辦盛大的「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」！這篇是紀念特展資訊懶人包，包含預售票、限量公仔、時間、地點...等。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
Switch 距任天堂歷史銷量第一寶座僅一步之遙，取代 PS2 成為史上最暢銷主機亦指日可待
任天堂今日公佈了截止至 9 月 30 日的本財年第二季財報，其中最引人矚目的數據是初代 Switch（包括衍生機種）的累計銷量已達到 1.5401 億台，幾乎與公司史上最暢銷的 NDS 持平。Yahoo Tech ・ 8 小時前
HTC 攜手台灣大、嘉晏光學、得恩堂等專業眼鏡通路，打造全台 VIVE Eagle 智慧穿戴體驗服務
全球虛擬實境與智慧穿戴科技領導品牌 HTC（宏達國際電子股份有限公司） 宣布，旗下 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡 自上市以來市場反應熱烈，體驗需求持續攀升。為滿足廣大消費者電腦王阿達 ・ 2 小時前
現在買超划算的小手機！vivo X200 FE 蔡司精巧旗艦開箱評測
喜歡輕巧手機嗎？在市場上選擇越來越少的情況下，vivo「X200 FE」精巧旗艦給了消費者全新選擇！在 6.31 吋平面螢幕下，帶來僅 186 公克的輕巧機身與舒適手3C 部落客林小旭 ・ 7 小時前
好攜帶也好拍！蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 強大相機拍攝分享
vivo X200 FE 配備「蔡司光學 ZEISS」影像系統加持，提供「5000 萬畫素超感光 VCS 仿生主鏡頭」(1/1.56 吋 SONY IMX921 感光3C 部落客林小旭 ・ 7 小時前
又將有「雙颱」現蹤！ 鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
歐媒：手機定位資料遭銷售 歐盟官員身分行蹤恐洩露
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾4日專電）一份由歐洲多家媒體共同製作的調查報導指出，歐盟官員在布魯塞爾的手機定位資訊正被公開販售。有心人士可以透過比對這些資料辨識個人身分並掌握行蹤。中央社 ・ 6 小時前
Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包
Apple 終於為香港用戶帶來期待已久的好消息！ 隨著 iOS 26.1、iPadOS 26.1 的最新更新，Apple Intelligence 正式擴展支援繁體中文。這套深度整合的 Apple Intelligence 功能，強調以裝置上 (on-device) 運算為基礎，並結合 「私密雲端計算」 (Private Cloud Compute) 技術，旨在提供強大智能的同時，極致保障用戶私隱。Yahoo Tech ・ 7 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech ・ 2 小時前
輝達攜手德國電信打造AI雲端中心 明年Q1開始營運
（中央社柏林4日綜合外電報導）美國科技巨擘輝達（Nvidia）與德國電信（Deutsche Telekom）今天宣布，計劃明年初推出一座投資額高達10億歐元（約新台幣355億元）的工業級人工智慧（AI）雲端中心。中央社 ・ 5 小時前
寫錯還真的？《鬼滅之刃 無限城篇》官方公開「2026年」仍是戲院獨家播出
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 7 月 18 日起開始從日本、台灣、海外等地陸續上映，在瘋狂突破票房紀錄後，目前場次已經減少許多，應該有不少人期待這部登上串流或是發行 DVD、藍光，不過根據英文官方近期的一則推文，沒想到在 2026 年竟然還是「戲院獨家」播出？讓不少人懷疑官方是否寫錯年份。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
mRNA新冠疫苗可能具抗癌潛力 分析近千名癌症病患 接種者存活率高出近兩倍
刊登於科學期刊《自然》（Nature）的最新初步研究指出，mRNA新冠疫苗可能對正在接受特定免疫治療藥物的癌症患者，帶來意想不到的正面效果，能夠激發免疫系統、幫助對抗腫瘤。 研究分析近千名晚期肺癌或皮膚癌（黑色素瘤）患者的臨床資料。結果顯示，若患者在開始免疫治療後的100天內接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗，存活期明顯延長。 這與是否感染病毒無關，而是因為mRNA疫苗似乎能促使免疫系統對癌症治療產生更佳反應。 研究結果顯示，曾接種過疫苗的肺癌患者，在開始治療後三年的存活率，幾乎是未接種者的兩倍；在皮膚癌患者中，有接種疫苗者的存活時間中位數也更長，確切延長時間未定，因為部分患者仍在追蹤中。而若是接種非mRNA疫苗，如流感疫苗者則沒有顯著差異。 mRNA自然存在於人類細胞中，內含製造蛋白質的遺傳指令，其用於製造新冠疫苗的技術獲得諾貝爾獎肯定，而科學家已著手開發個人化mRNA「治療性疫苗」，希望能訓練免疫細胞辨識並攻擊病患體內的腫瘤。Yahoo奇摩（國際通） ・ 11 小時前
獨家／藍委憂電信壟斷「聯合下架」4G吃到飽 業者回應：僅針對經銷通路調整
國民黨立委王鴻薇今日（11/3）表示，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，市場觀望中華電信極可能跟進。對此，台灣大表示，該公司並未停售4G吃到飽方案，僅針對經銷通路進行專案調整。遠傳則指出，經銷商通路現已停售4G月租699方案，但仍提供4G月租499、599吃到飽方案供消費者選擇。太報 ・ 1 天前
4G吃到飽恐聯合壟斷下架 王鴻薇憂：全台1700萬用戶被迫提高成本
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，逐步邁向 5G 時代，目前市場觀望，中華電信也極可能跟進。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日表示，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能...匯流新聞網 ・ 1 天前
4G吃到飽漸退場 王鴻薇籲NCC注意不合理壟斷下架
[Newtalk新聞] 遠傳電信、台灣大哥大今年９月相繼停售經銷門市的4G 資費方案，外界預期，外界預估，中華電信也可能跟進。國民黨立委王鴻薇今（3日）提醒，即使電信業者已將重心轉向5G，政府仍然應該為多數用戶網路品質及生活成本把關，以全台5G網路基礎建設來看，現階段也不到NCC強制要求電信業者關閉4G網路的地步，國家通訊傳播委員會（NCC）應該注意電信業者是否有不合理壟斷下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。 王鴻微表示，根據NCC統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能將被迫升級或付更高額的網路資費。已經有不少民眾反應，即便我國對於4G需求不少，但不同家電信業者不約而同默默減少申辦管道，變相迫使消費者升級，或是採用非吃到飽更高資費的方式。 王鴻薇表示，細究消費者不升級原因，根據NCC調查指出，原因主要出在「5G資費較高、部分手機未支援5G、對4G網速與服務滿意」，可以看出經濟考量與設備適配性的因素是主因，如果電信業者聯合下架，對於這將近1700萬的用戶，強迫背上沈重的負擔。 王鴻薇表示，以目前資費來看，各大電信號稱新頭殼 ・ 1 天前
《英雄聯盟》G2公布世界賽團練成績！左打KT右打T1慘被吐嘈：經典訓練賽戰神
今年《英雄聯盟》世界賽 G2 睽違四年後再度打入八強行列，不過最終遭到 LPL 賽區的 TES 淘汰，在決賽兩支隊伍出爐後，G2 經理 Romain Bigeard 按照往例公布了他們這次的團練戰績，沒想到其中左打 KT 又殺 T1，讓不少人吐嘈又是「團練一條龍，正賽一條蟲」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
遠傳引進AWS Kuiper低軌衛星 2027落地台灣
遠傳電信引進AWS的Kuiper低軌衛星，最快2027年落地台灣提供服務。中時財經即時 ・ 12 小時前
三大電信兩家停售4G吃到飽 王鴻薇憂壟斷！喊話要NCC出手
遠傳和台灣大哥大自今年9月起全面停售經銷通路提供「4G吃到飽」方案，中華電信也可能跟進。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日指出，多家電信業者已開始停售4G吃到飽方案，但全台仍有破千萬用戶，恐有聯合壟斷疑慮，呼籲國家通訊傳播委員會(NCC)應注意此情況，以保障消費者權益。中天新聞網 ・ 1 天前
亞馬遜低軌衛星服務落地台灣洽談中，遠傳：28GHz頻譜共用合法合規、最快2027年初推服務
針對 亞馬遜 旗下低軌衛星 (LEO) 服務 Project Kuiper 來台落地合作一事，遠傳電信總經理井琪受訪時證實，雙方正在「緊鑼密鼓洽談中」。她強調，遠傳計畫以其持有的 28 GHz 頻譜作為衛星共用頻段，此舉「合法合規」，預估最快 2027 年初即可合作在台推出服務。Mashdigi ・ 5 小時前