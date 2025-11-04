4G吃到飽恐被聯合下架？ 王鴻薇喊話NCC出手：注意是否有不合理壟斷

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

4G吃到飽方案恐將成為歷史！國民黨立委王鴻薇昨（3）日指出，遠傳與台灣大哥大自11月起，已陸續在經銷通路停售4G吃到飽資費方案，目前僅剩直營門市及網路平台可申辦，更傳出中華電信可能跟進。王鴻薇呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）應該注意電信業者是否有不合理壟斷，下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。

國民黨立委王鴻薇昨（3）日指出，遠傳與台灣大哥大自11月起陸續在經銷通路停售4G吃到飽資費方案。（圖／取自臉書／王鴻薇）

王鴻薇透過臉書指出，根據NCC統計，截至今年，全台4G用戶數達1752萬戶。若各大電信業者聯合「壟斷」下架4G吃到飽，恐迫使大量用戶被迫升級5G或改採更高資費方案。

她表示，近期不少民眾反映，發現即便台灣對於4G需求不少，多家業者卻不約而同默默減少申辦管道，只留直營門市與網路申辦，變相迫使消費者升級，或是採用非吃到飽更高資費的方式。

根據NCC調查，許多用戶選擇使用4G方案，主要原因包括「5G費率較高」、「部分手機不支援5G」以及「對現有4G網速與服務滿意」。她強調，經濟考量與設備適配性的因素是主因，如果電信業者聯合下架，對於讓將近1700萬的用戶，強迫背上沉重的負擔。

王鴻薇進一步指出，目前電信業者宣稱的「5G吃到飽」方案，實際上多僅提供約20GB高速流量，超量後即降速，與真正的無限上網不同。而4G吃到飽與5G方案間約有2成價差，對一般民眾來說並非小數目。

她提醒，即便電信業者逐步轉向5G發展，政府仍有責任維護4G族群的網路品質與生活成本。目前全台仍是以4G用戶較多，根據全台5G網路基礎建設進度來看，距離全面取代4G仍有一段時間，「為保障消費者相關權益，以及大多數民眾需求，NCC應該注意電信業者是否有不合理壟斷下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。」

