4G吃到飽恐被聯合下架？ 王鴻薇喊話NCC：1700萬用戶資費恐暴增





遠傳電信與台灣大哥大自9月起全面停售經銷通路的4G吃到飽資費方案，僅保留直營門市與網路申辦通路，市場傳出中華電信也可能跟進此，引發外界擔憂電信業者是否有「聯合壟斷」之虞，對此國民黨立委王鴻薇3日警告，多家電信業者已開始停售4G吃到飽方案，但全台仍有破千萬用戶，她呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）應注意此情況，以保障消費者權益。

王鴻薇在臉書發文表示，根據NCC統計截至今年，全台4G用戶仍高達1752萬戶，若主要電信業者同步下架4G吃到飽方案，這些用戶恐被迫升級5G方案，或者面臨更高的上網成本。

根據她描述，已有不少民眾反映，即使目前4G使用需求仍高，但電信業者卻不約而同縮減申辦通路，等同變相迫使用戶升級5G、或是選擇非吃到飽的高資費方案。

王鴻薇引述NCC的調查指出，多數消費者尚未升級5G的主要原因，包括「5G資費偏高」、「部分手機不支援5G」以及「對現有4G網速與服務滿意」等，分析顯示，經濟負擔與設備相容性仍是民眾持續使用4G的主要考量，因此電信業者如果聯合下架4G，「對於這將近1700萬的用戶，強迫背上沈重的負擔。」

她強調，目前各大電信業者主推的5G「吃到飽」方案，實際上多為限定流量制，例如遠傳、台灣大哥大及中華電信皆提供約20GB的高速流量，超過後即降速，這與4G真正吃到飽相比月租費普遍高出約兩成，對長期依賴行動網路的民眾是一筆不小負擔。

王鴻薇強調，雖然電信業者逐步將營運重心轉向5G，但目前全台4G用戶仍占多數，4G服務顯然難以完全退場，再者以全台5G網路基礎建設來看，現階段也不到NCC強制要求電信業者關閉4G網路的地步，為了保障消費者相關權益，呼籲NCC應該注意電信業者是否壟斷下架特定網路資費，以保障合理網路資費環境。

針對吃到飽恐全面下架的說法，根據《太報》取得國內各大業者的回應，其中台灣大強調並未停售4G吃到飽方案，僅針對經銷通路進行專案調整，消費者仍可透過直營、加盟、客服、電銷與網路門市等多元管道申辦4G吃到飽方案；遠傳則表示，直營、加盟與網路門市提供4G、5G多元方案，包含4G月租149元起以及499、599、699吃到飽等方案；中華電信私下表示，並未聽說旗下經銷通路有下架或停售4G吃到飽499方案。

