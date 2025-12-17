4G吃到飽「499之亂成歷史」 網哀號：直接漲200

2018年電信業者推出4G上網吃到飽不限速方案，曾經掀起全台民眾搶購熱潮，特別是當年的「499之亂」更是讓人印象深刻。然而，近期有網友發現，這些超值方案已逐漸消失在市場上。許多長期使用者表示，當需要續約時，相同條件的資費直接調漲至699元，除非是攜碼或新辦用戶，否則難以取得優惠價格。電信業者資費策略明顯區分新舊客戶，使許多消費者感到無奈，面對不斷調漲的費用，499元以下的無限制方案已成為市場上的稀有選擇。

電信業者「4G吃到飽不限速」的499方案已經沒有提供。（圖／TVBS資料照）

網路論壇上，不少網友分享自己的續約經驗，發現當年熱門的499元4G上網吃到飽不限速方案已不復見。有網友表示前陣子去續約時發現，同樣條件的資費已調漲至699元。另有網友分享，目前可選擇599元方案，但需要符合攜碼或續約等特定條件，或是維持499元但會受到速度限制。面對這種變化，有民眾表示自己使用499元方案，但未來可能也會回到599元，認為電信商調整資費是為了統一客戶並增加營收。也有民眾分享使用599元方案的體驗，認為相較於有流量限制的499元方案，599元方案使用起來較為順暢。

通訊行業者透露，雖然每天都有人詢問低價方案，但成功申辦的機率不高，目前以699元或688元方案為主流，而499元或更低價格的方案比例較少。觀察三大電信業者的資費結構，4G上網的399元方案會限制流量，499元方案會限速，而599元不限速方案則需符合攜碼或續約等特定條件才能申辦。業者進一步解釋，每位消費者在不同電信公司可使用的方案各不相同，系統會自動篩選適合客戶的方案。

通訊行業者也表示，消費者能否取得較便宜的資費，取決於過去的申辦狀況或是否達到特定條件。值得注意的是，通訊行有時雖主打較低租費，但實際上多為先折扣後平均計算，實際月租費可能更高。因此，消費者若想尋找符合需求且價格合理的方案，仍需多方比較詢問，才能找到最適合自己的選擇。

