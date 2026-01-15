4G 網路對講機 是什麼？ - Hytera 海能達 P30 對講機 開箱

大大寬頻即將於明（15）日舉行興櫃法人說明會，攤開這家資本額6億元的公司介紹，看到的股東陣容卻是意外的華麗繽紛，不僅有著過去像是競爭關係的中華電信入股，還有國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下投資公司宏志實業、復華投信董事長杜俊雄所持有的高一投資、鴻海前副總裁呂芳銘所成立的悅視界，以及年代董事長練台生的年代網際事業公司，讓大大寬頻還未正式興櫃就獲得關注，而大大寬頻董事長張銘志也設下目標，規劃興櫃後半年就申請上市，並持續擴大服務區域。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1