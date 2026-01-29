4K鏡頭太殘酷！i-dle〈Mono〉回歸 舒華暴瘦惹心疼

韓國女團i-dle近期回歸，成員舒華的狀態卻引起關注。資料照



南韓人氣女團i-dle近日以全新數位單曲〈Mono（Feat. skaiwater）〉回歸，MV公開便席捲各大社群與音源榜單。然而，其中來自台灣的26歲成員舒華，臉蛋在4K高畫質鏡頭下明顯消瘦，竟顯露出清晰法令紋，引發網友討論。

隨著《STUDIO CHOOM》釋出舞蹈版影片，部分網友發現舒華臉部比以往更加纖瘦，在強烈燈光與特寫鏡頭下，法令紋顯得較為明顯，不少人驚呼「怎麼突然變這麼老」、「4K真的太殘酷」，相關畫面迅速在Threads上掀起話題，也讓不少粉絲感到心疼。

對於舒華狀態，網友看法兩極，有人直指舒華臉部紋路比過去明顯，畫面中甚至連頸紋也清晰可見；不過有更多人替她抱不平，認為是「太瘦加上妝髮與燈光角度問題」、「瘦太多加上打光問題吧，換個角度看跟看其他物料就還好了」、「其實有法令紋很正常啊，因為減肥過度臉上膠原蛋白就會流失就會有法令紋」，認為不該因4K鏡頭而過度放大檢視藝人的外貌變化。

舒華在i-dle新歌裡的妝容造型引發熱議。翻攝自Threads

事實上，舒華自出道以來，身材狀態一直備受黑粉、酸民攻擊，她也曾為體態管理付出許多努力，透過飲食控管與規律運動，成功瘦身。此次回歸，她以金髮齊瀏海造型亮相，身穿短版上衣，大方展現白皙肌膚與纖細腰線，整體視覺風格煥然一新，卻也因身形過於消瘦，在高畫質鏡頭之下，一點小瑕疵都被放大檢視。

此次《Mono（Feat. skaiwater）》由成員小娟、薇娟、Minnie、雨琦與舒華共同演唱，歌曲以極簡節奏搭配中毒性旋律，歌詞傳遞「不被標籤限制、跟隨節奏做自己」的訊息，發行後迅速登上國內外音源排行榜冠軍。

i-dle已在27日展開打歌行程，登上M Countdown首度公開電視舞台演出新歌，舞台與妝容同樣備受期待。值得一提的是，薇娟與雨琦當天也會擔任特別主持人，這是兩人繼2023年後再度合體站上主持台。接下來，團體也將陸續出演《Music Bank》、《Show! 音樂中心》與《人氣歌謠》，全面展開密集回歸活動。

