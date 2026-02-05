4Minute解散後陷人生低潮 許嘉允登《劉QUIZ》淚談霸凌陰影、哥哥驟逝

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

韓國女團4Minute曾是二代女團代表之一，卻在2016年解散，成員各自發展。其中，許嘉允長時間淡出螢光幕，近日卻罕見登上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首度談起解散後的黑暗期，坦言曾歷經校園霸凌、親哥哥驟逝等人生低潮，如今已在峇里島定居三年多。

許嘉允長時間淡出螢光幕，近日卻罕見登上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自YouTube）

4Minute解散後，泫雅等成員持續活躍於演藝圈，許嘉允則幾乎消失在大眾視野，她在節目中透露，學生時期曾遭遇校園霸凌，「那時候我選擇單方面被打」，由於情緒無處宣洩，一度演變成暴食症，直到下腹疼痛才停止。

隨後，許嘉允的親哥哥在2020年驟逝，她表示，哥哥長期抱病，卻在當年12月病情突然惡化離開，父母悲痛到說出「你不在了，我們也想跟著你走」的喪氣話。談起離世的哥哥，許嘉允在節目中忍不住落淚。

談起離世的哥哥，許嘉允在節目中忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube）

經歷團體解散與接連打擊後，許嘉允度過人生低潮，選擇放下一切，前往峇里島展開新生活。這次重新出現在螢幕前，讓不少粉絲驚喜不已，紛紛在節目預告下留言表示，「好久不見，感覺她整個人變得很平靜」、「沒想到還能再看到許嘉允」。

