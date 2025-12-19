4th關渡人文藝術週 蔬食藝術饗宴起跑

關渡人文藝術週熱鬧展開，蔬食是年年的最大亮點，今年51個攤商，共有35個蔬食品牌，來自全台各地，囊括台式、異國料理還有麵包、甜點等等；特別的是，除了吃以外，還有協會推出闖關體驗，結合愛地球理念，全都是以健康為導向，邀請民眾自備環保餐具，一起來參與這場美味饗宴。

大愛電視記者 陳品潔：「關渡人文藝術週 蔬食饗宴，有什麼樣子的攤位 帶您來看，老闆 我要一個，聖誕杯子蛋糕 (好)。」

業者 藍小姐：「純素甜點 ，然後都是手工做的，你今天拿到的杯子蛋糕，一個是無麩質的 ，一個是有麩質的。」

廣告 廣告

充滿節日氛圍的雪人、北極熊蛋糕，讓人看了食指大動，人潮絡繹不絕，關渡人文藝術週，推出51個蔬食攤商。

慈濟志工 林秋鳳：「已經第4年了，每一屆都來響應 共襄盛舉，那我們今年呢 特別的是，我們今年有推出了，紅藜蔬若珍珠丸。」

老面孔連續四年，搬出新菜色共享，而放眼望去，關渡靜思堂一樓到B1，異國到台式料理、麵包、甜點，想吃什麼任您挑。

業者 王梓涵：「全素無奶蛋的雞蛋糕，那就是卡士達奶油，通常是市集上面，第一個會賣完的口味。」

熟食攤位，現烤現做、想吃手腳就要快！各個都是秉持著，愛地球心念，拿出絕活。

業者 陳致榮：「我有做一個限定版的(披薩)，它是海洋之心，我們今天會來這邊純粹就是，自己也是葷轉素的品牌。」

市集不只有吃還有玩，關懷生命協會，以愛動物為主題、結合闖關體驗，推廣蔬食。

民眾 吳妹妹：「很多地方可以玩，(那妳喜歡小動物嗎) 喜歡。」

關懷生命協會國際與公共事務主任 施竤森 ：「日常用品 也是可以，支持到 幫助到動物，我自己日常的飲食，也可以幫助到動物，我不需要去做到 動物殘忍，或是選擇對動物不利的部分，也可以過好我們的的每一天。」

美好的一天，歡迎自備環保餐具，一起享受來這場，富含人文與美食的精采饗宴。

更多 大愛新聞 報導：

第四屆關渡人文藝術週 與你預約美好

關渡人文藝術週 51個蔬食攤位進駐

