4XL日女「瘦掉一半的自己」！一年半從90kg → 48kg，兩大改變狂甩42公斤！

變美不單只是保養得好、化妝畫得漂亮，更是整體的自信提升！日本人氣髮型師兼 YouTuber 松川龍道，近年靠著素人改造系列在 YouTube 上爆紅。他與健身教練、彩妝師組成「黃金改造團隊」，在連載企劃《灰姑娘努力中》中，從體態管理、飲食調整到妝髮設計，全方位為素人打造全新人生。許多來參加的受改造者，不只變瘦、連整個人的氣質與自信都像被重新開機。近期頻道就公開一位顧客的驚人轉變！她花了一年半，從 90 公斤一路瘦到 48 公斤，整整減了 42 公斤，等於瘦掉「半個自己」，減重故事一出立刻引發熱議。

90kg→48kg！日女1年半瘦掉一個自己

這次的主角身高 154 公分，去年 2 月時的體重逼近 90 公斤。她坦言自己多年來沒有好好面對身體狀況，也缺乏飲控與運動習慣，再加上生病治療的副作用讓體重失控。直到某天看到松川頻道中其他素人的改造影片，才下定決心報名。因為曾覺得「太胖去健身房很丟臉」，因此她認爲這單元以線上私人教練與居家訓練，反而更自在、更能堅持。

起初一週運動兩次，以掌握身體狀況為主，後期增加到每週 3～4 次。搭配飲控和改變生活習慣，第一年她的體重從 89kg 逐步降到 57.3kg，後來再花半年成功減到 48kg，衣服尺寸也從 4XL 穿到 S 號！不只親友驚喜不已，而她自己也表示變得更有自信，也開始會關注時尚打扮了！

運動秘訣：重訓＋有氧

因為是線上課，因此她的居家訓練裝備相當完整，包括健身椅、啞鈴、藥球、瑜伽墊及滾筒。在教練的線上指導下，她固定進行 3～4 次力量訓練，也會在早晨外出走路 30 分鐘，累積基礎有氧量。每天能走就走的生活方式更是減重關鍵之一。另外，在重量訓練前先做伸展暖身，搭配足夠蛋白質攝取，讓她不只變瘦，也練出線條感。

飲控秘訣：吃得乾淨＋211餐盤

教練幫她建立明確的飲食架構，以「211 餐盤」為原則：蔬菜 2 份、蛋白質 1 份、全穀類或澱粉 1 份。這種方式最重要的不是限制，而是「平衡」，能維持血糖穩定、避免暴食，也能讓身體持續有能量燃脂。

她的蛋白質來源多為優質肉類，如鮭魚與舒肥雞胸肉；搭配梅乾、納豆、味噌湯等富含益生菌與發酵成分的食材，能促進腸道健康、提升代謝效率。飲食乾淨、不過度調味，讓身體能專注於修復與消耗，而不是被油脂與糖分拖累。

這套吃法之所以有效，是因為：

1.蛋白質提升飽足感，減少想吃垃圾食物的慾望；

2,蔬菜富含膳食纖維，穩定血糖、排便順暢；

3,適量好澱粉避免生酮式反彈，也讓訓練更有力；

4.規律飲食＋重量訓練能維持肌肉量，越瘦代謝越高。

變瘦了、也換了髮型！人生像「重啟」

最後，在她成功達標的時刻，髮型師及彩妝師也替她打造了全新造型，俐落短髮搭配清新髮色與乾淨的妝容，整個人簡直煥然一新，說是「人生重啟」也不為過！

看完她的經歷，許多網友也紛紛表示：「有了減肥的動力」希望她的故事能給想開始改變但總是無法鼓起勇氣的人。

封面及內文圖片來源：IG@ryudo_matsukawa，@ryudo_matsukawa

