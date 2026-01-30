5中國人行李塞滿現金「要運回香港」 東京街頭遭噴催淚瓦斯搶走逾4億日圓

日本東京1月29日連續發生巨額現金搶案及未遂案，圖為警視廳人員在第一起案件現場蒐證。翻攝日本放送協會



日本東京街頭和羽田機場同一天發生巨額現金搶案！5名中國籍男女29日晚間準備將4億多日圓（約8162多萬元台幣）放上車、運回香港的時候，遭3人組持催淚瓦斯攻擊搶走現金。另外同日在羽田機場也發生未遂搶案，作案手法高度相似，日警正全力追緝歹徒。

中國媒體報導，中國駐日本大使館已向日本警方提出交涉，要求日方盡快破案，切實保護在日中國公民生命財產安全。

綜合日媒報導，東京警視廳指出，當地時間29日晚間9點半左右，5名中國籍男女在台東區東上野一帶的路上推著3個裝滿現金的行李箱，準備搬上車的時候，突然出現3人朝他們噴灑催淚瓦斯，搶走行李箱，塞進開來的車後逆向逃離現場。

根據搜查人士，5人表示，行李箱裝了共計4億2000萬日圓的現金，「要運回香港的」。

案發後不久，一名50多歲男子在距現場約100公尺的馬路上被汽車撞，臉部受輕傷，該輛車未停下，而是逃離肇事現場。

警方在現場附近發現一輛被丟棄的藍色車輛，有可能是歹徒作案用車，之後換車繼續逃亡。

搶案發生後2個半小時，羽田機場第三航廈旁的停車場也發生搶案，一名50多歲男被乘坐一輛白色轎車的男子噴灑疑似催淚瓦斯的物體，當時一輛載有約1.9億（約3880萬元台幣）日圓現金的行李箱的汽車停在附近。行李箱並未被搶走，但男子眼部受傷。

警視廳指出，羽田機場案中，三名男子乘坐一輛白色汽車逃離現場，警方正在追緝，並調查此案是否與台東區事件有關，因為犯案手法高度相似。

中國駐日大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日本的中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

