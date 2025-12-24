5人到千人工廠都在拚！一條法規讓台灣之光好日子到頭，台灣紡織誰能戰勝？

近日，當你走進玉山銀行、台新金控，甚至政府機關時，你知道櫃檯前的第一線員工們，都已經換上了「百分之百單一材質」的制服套裝嗎？

玉山銀、台新金制服秀重大趨勢！

從布料、縫線、拉鍊、標籤全同一材料

不僅如此，從登山時經常可見的台灣機能品牌歐都納、美國戶外品牌Patagonia、日本國民品牌優衣庫（Uniqlo）、到法國頂級精品香奈兒（Chanel），不分國家、產地與售價，各大品牌都開始使用不同策略，響應這股「回收衣物再製」浪潮。

事實上，就連2026年世足賽、2028年洛杉磯奧運，選手們穿著的新款運動衣和運動鞋，也都將和這股趨勢密切相關！

這股趨勢叫作衣到衣循環（Textile to Textile，T2T），堪稱史上最大的紡織革命，而且和我們每個人的日常生活，都脫離不了關係。

未來，在你買衣服的時候，領標上可能會多出1個小小的循環圖案。因為所有品牌都會開始拉出固定比例，不做新衣，而是把舊衣服還原成聚酯原料，再重製成新衣服。

你買衣服的金額，可能會跟著提高，因為回收再製的服裝，成本約比原先貴2成。

甚至，未來連丟棄衣服，可能都必須付錢！例如最早實施的法國，丟1件T恤，品牌商就得花約新台幣4元。

從5人小廠到紡織股王都在拚！

牽動「機能布王國」未來20年命運

不僅如此，它也是全球紡織產業的生存淘汰戰。為了落實T2T，歐盟頒布的數位產品護照（Digital Product Passport，DPP）會先上路。2027年起，每件衣服都要附上1組QR code，只要拿手機一掃，這件衣服的上中下游供應鏈、材料成分，甚至運輸方式，都將一目瞭然。

換句話說，賣1件衣服，從設計、製造到如何回收，未來都必須揭露。誰能突破這些關卡，並做到完全回收，誰就能取得未來紡織業的話語權，和紅色供應鏈拉開距離。

也因此，它將關係到新台幣1兆3,000億元產值、擁有全球7成市占率的「機能布王國」台灣，能否再賺20年！

改變，究竟有多迫在眉睫？

商周走進位於桃園大溪的496 Fabric Lab工廠。這間去年才落成的小牛仔布廠，所有員工加上董事長合計才5個人，接的卻是Valentino、Acne Studios、Vivienne Westwood等精品品牌訂單，約有85％客戶都來自歐洲。

當我們一眼望去，除了乾乾淨淨的木地板、隆隆作響的機台，最顯眼的，當屬會議室中隨時顯示碳排量、用電用水量的大螢幕。這是他們為了因應數位產品護照，1年前就建置好的設備。

這麼小的公司，為何要比照歐盟最嚴謹的規範？496 Fabric Lab創辦人江立偉說得直截了當：「因為趨勢就在那裡啊！台灣已經沒什麼人在開新布廠了，既然要做，就1次衝到頂。我要把紡織業的現場，做成年輕人願意走進來的地方。」

連5人小布廠都在備戰，大廠當然也不例外。10月份的紡織展，今年與過去最明顯的不同，就是當你從入口一路往前走，途經遠東新、台塑（南亞）、儒鴻、旭榮、新光⋯⋯，幾乎每家業者，都有T2T系列的專屬展示區；加工絲大廠力麗，甚至還設計了「數位護照溯源主題展」，吸引不少目光。

全球每年生產超過1,000億件衣服，超過8成都無法回收，只能丟棄。也因此，T2T的核心精神就是：衣服在被設計出來前，就要同步思考「穿完之後怎麼辦」。

「所以，品牌未來的趨勢很明確，就是『優先使用單一材質組合』。最好你從布料、縫線、拉鍊、標籤，全部都是同一種材料！」旭榮集團執行董事黃冠華直言。

歐盟貿易新門檻倒數18個月

衝擊10多萬就業人口，輸了沒退路！

「對台廠而言，這不是選項，而是貿易門檻，」紡織產業綜合研究所專案經理湯佩璋強調，「倒數18個月，就是我們供應鏈的關鍵準備期！」

「其實，2025年是紡織業非常辛苦的1年，」紡拓會秘書長黃偉基在紡織展記者會中坦言，同時面臨美國對等關稅、中國低價競爭2大壓力，再加上匯率問題和地緣政治，讓台灣必須非常努力，才能保有競爭優勢。史上最大紡織革命來了，這一戰，輸了沒退路；贏了，將跟中國拉開差距！

撰文者：蔡茹涵 製作人：呂國禎

