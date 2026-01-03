「5人幫」掌憲法法庭 他：大法官前後矛盾

▲5位大法官去年12月署名公布「114年憲判字第1號判決」後，2日再公布「115年憲判字第1號判決」，且在判決理由中說，將持續拒絕參與本件評議的蔡宗珍等3位大法官，由現有總額中扣除之。（圖／翻攝司法院影音Youtube頻道）

[NOWnews今日新聞] 5位大法官去年12月署名公布「114年憲判字第1號判決」後，2日再公布「115年憲判字第1號判決」，且在判決理由中說，將持續拒絕參與本件評議的蔡宗珍等3位大法官，由現有總額中扣除之。國民黨立委吳宗憲批，總統賴清德掌握的「5人幫憲法法庭」正在行使超越民主監督的權力。

吳宗憲批評，這批大法官沿用既有違法劇本，去年憲法法庭5人黑箱會議就已將立法院三讀通過的法案判違憲，甚至沒有公開辯論，如今在115憲判1再次重演，仿佛5個人就能決定判決結果，完全缺乏透明與制衡。

針對年金改革「停砍」法案，吳宗憲認為，只要這種「5人黑箱機制」存在，民進黨就已經預設了兩套劇本。他說，如果判違憲，政府就可把責任推給憲法法庭，轉移退休族群的不滿；若判合憲，則可以藉此強調法院獨立，政府依新法執行，同時收割支持，反對票也未必會流失。在他看來，無論如何判決，輸的始終是人民對國家制度的信任，民主在這場賭局裡正在流血。

吳宗憲也批評，連大法官本身都出現矛盾操作。他指出，大法官蔡彩貞去年底曾表示程序不合法，拒絕出席的判決無效，但不到幾天，今年初又配合完成違法判決，前後意見不一，令人質疑是否能把《憲法》、退休金或人權交給這種制度解釋。這種前後不一的手法，讓憲法法庭失去了作為人民守門員的功能，淪為執政者的工具。

他呼籲總統賴清德依法補足大法官名額，讓憲法法庭回歸正軌，不應在元旦演說喊著團結，卻透過違法手段讓5人幫掌控判決，霸凌民主法治。吳宗憲強調，只要「5人判決」存在，憲法法庭就不會成為保障人民權益的機構，而是清德政權的打手團，影響國家制度穩定與人民信任。

