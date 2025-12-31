5人憲法法庭明再判 在野轟違憲

停砍公教年金法案，政院聲請釋憲及暫時處分。圖為國民黨立委在立院高喊「年金停砍，留住人才」。（本報資料照片）

司法院代理院長謝銘洋等5位大法官日前署名公布「114年憲判字第1號判決」後，讓憲法法庭復活，接著公告於2日憲法法庭將「確認裁判文本評議」，是否針對114年中央總預算釋憲案作出判決，備受矚目；藍委翁曉玲昨批評，5人開庭已違憲，現在還要繼續執迷不悟。此外，行政院昨也宣布，正式針對停砍公教年金法案提出釋憲及暫時處分。

立法院會日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第37條、第38條及第67條條文案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，三讀咨文送至總統府與行政院，賴清德總統雖公布法案，但批示此修法將使公教年金制度提早破產，民眾額外負擔財務缺口，明顯違憲，為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝指出，為守護憲法及權力分立的憲政架構，昨日已向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭作出判決前，行政院也會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。

此外，憲法法庭即將於2日公布「115年憲判字第1號判決」，外界認為可能對114年中央政府總預算釋憲案作出裁判。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，目前還不知道要判什麼，希望外界別看見「文本評議」就將焦點放在高對抗性的釋憲案，因為憲法權主要還是人民權利救濟，而民進黨團也會密切關注結果。

翁曉玲直言，當初5人開庭就已經違憲，現在還要繼續執迷不悟，繼續做出違法違憲裁判，根本就是無效判決，即便外界充滿質疑跟抨擊，「想必他們已不在乎把大法官的臉丟光了」，如今只能訴諸國民意志解決，因此才要力推《公民投票法》修正案，讓憲法裁判也能讓人民公投複決，該法案已逕付二讀，黨團將視時機召集協商。

民眾黨團總召黃國昌批評，違憲召開的憲法法庭作出的判決，就是不具任何法律效力的廢紙，近期《美麗島電子報》民調顯示認同憲法法庭僅24％、不認同高達60％，代表憲法法庭公信力已徹底崩盤、司法的社會信任度已經倒地不起。