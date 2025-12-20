5人排除3人逕行釋憲 黃士修：當年德國扣除在野黨 開啟獨裁時代

憲法法庭5位大法官在未達新修正《憲訴法》8人門檻，也未達舊版《憲訴法》三分之二的6人門檻情況下，仍宣告新修正《憲訴法》違憲即起失效。對此，黃士修直言，這已經接近德國1933年授權法了，當年德國也把在野黨直接扣除，宣稱滿足2/3修憲門檻，開啟獨裁時代！

根據新修正的《憲訴法》規定，大法官作成違憲宣告時，同意違憲的大法官不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決。

即使依照舊版《憲訴法》第30條規定，「判決應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」現有大法官是8名，三分之二以上參與評議也就是必須有6名大法官參與評議。

廣告 廣告

但憲法法庭19日由5位大法官署名公布判決，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。理由是拒絕參與評議的3位大法官不計入現有總額。

對此，黃士修認為，從今起憲法法庭，5位大法官就可以宣判違憲，以後任何限制5位大法官的法律，一律無效。

黃士修預測，下一步就是民進黨的任何法案或預算案，將拒絕同意的藍白62席扣除，立法院51席全數通過！

他提到，這已經接近德國1933年授權法了，當年德國也把在野黨直接扣除，宣稱滿足2/3修憲門檻，開啟獨裁時代！

【看原文連結】