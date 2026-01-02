5人法庭挑案釋憲 爭議無盡頭

憲法法庭書記廳長許碧惠（左）、新聞及法治宣導處長兼發言人吳定亞（右），對外說明憲法法庭判決理由。（林偉信攝）

呂太郎等5位大法官作成「114年憲判字第1號判決」，宣稱只有5位大法官也可組成憲法法庭，作成爭議性的《憲訴法》修法違憲判決後，賴清德總統在總統府元旦談話中表示感謝，主筆的呂太郎獲總統公開讚揚後，2日再次主筆憲法判決，繼續剔除蔡宗珍等3位大法官，他還激情寫下「大法官是憲法為維護自身最高性而設置的憲法機關、應運行不輟」，公開宣示立場，未來5位大法官也將從受理、待審結的79件釋憲案中「挑案」持續作成憲法判決。

廣告 廣告

雖然，憲法法庭書記廳一再重申，對於憲法法庭是否會全面重啟，案件的審理是憲法法庭的審判核心範圍，司法行政機關必須尊重審判獨立，因此不方便表示意見。但昨日的「115年憲判字第1號判決」點名「將持續拒絕參與評議的3位大法官由現有總額中扣除之」，由此可以看出，未來憲法法庭將繼續由5位大法官剔除另3位大法官、持續作成被譏為違憲判決的判決。

依據憲法法庭公開書狀的案件列表，已受理、待審結的聲請釋憲案共79件，從最早受理的108年間的不動產估價師懲戒事件，到114年底的市地重劃區爭訟案統一解釋案，人民、法官及政府機關聲請的案件都有，其中最受矚目的是3件預算案。

3件預算案分別是行政院及立法委員柯建銘等51人，認為立法院114年1月21日三讀審議通過，並經總統於同年3月21日公布的「中華民國114年度中央政府總預算」，有違憲疑義，聲請法規範憲法審查；監察院認為114年度中央政府總預算案中，有關刪減監察院歲出預算之法定預算部分，有違憲疑義，聲請法規範憲法審查，並溯及自114年1月1日失效。

另外還有30多件聲請案，是殺人犯、毒販等，因為主張《刑法》第47條的5年以內故意再犯之累犯規定，違反憲法人身自由的實質正當法定程序保障，及比例原則規定，聲請法規範憲法審查案。