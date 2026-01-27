5人涉漁船接運走私大麻 一審最重判刑8年

（中央社記者張榮祥台南27日電）海巡署去年2月在台南市西南方海域攔獲「進漁滿368號」漁船，起出大麻逾330公斤，逮捕涉案5人，台南地院今天判處陳姓船長8年有期徒刑，李姓男子5年，3名印尼漁工各11個月。

台南地方法院今天宣判，陳姓男子共同犯運輸第二級毒品罪，處有期徒刑8年。李姓男子共同犯運輸第二級毒品罪，處有期徒刑5年。ADIWAHONO（中文名字：阿弟）、MOHAMAD RUSDI（中文名字：魯迪）、SISWANTO（中文名字：西斯萬豆）等3人共同犯私運管制物品進口未遂罪，各處有期徒刑11個月，均緩刑2年，可上訴。

台南地院指出，稱號「卓O丞」計畫將大麻及種子私運入台銷售謀利，需要有人駕駛「進漁滿368號」漁船出海至指定海域接運，就指示李男找人；擁有船長資格的陳男積欠賭債，商請林姓男子（通緝中）牽線，陳男同意以新台幣500萬元代價，駕船出海接運大麻及種子入境，由李男負責聯繫。

陳男和3名印尼籍漁工去年2月14日從屏東縣東港鹽埔漁港申報駕船出港，前往指示海域，15日和不明國籍鐵殼船併靠、接運32袋（裝有具發芽能力大麻種子9包及大麻684包，合計淨重335公斤770.44公克），再駕船至其他海域停留數天後，返航台灣。

海巡署去年2月28日凌晨4時許在台南市西南方海域（非我國領域）攔獲「進漁滿368號」漁船，帶返台南市安平商港後搜出大麻及種子，依法送辦。（編輯：李淑華）1150127