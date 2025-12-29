5人登山隊雪山待援 出動直升機救下山送醫

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市和平區雪山西稜博可爾草原5人登山隊發生失溫現象向消防局求救，空勤總隊今天出動直升機將4人導引上機救下山送醫，另1人已死亡將待天氣晴朗再後送下山。

台中市消防局於27日獲報，5人登山隊行經雪山西稜博可爾草原附近時，其中1名隊員失溫無力，請求救援，後續獲報失溫登山客已無生命跡象，另外4人也因糧食僅剩1天，保暖設備浸濕及體力不支，在原地等待救援。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊於上午9時30分接獲總隊勤務指揮中心通報，出動黑鷹直升機前往目標區救援，於上午10時24分落地。

空勤總隊表示，直升機落地後，由特搜隊員出艙，導引待救的4名登山客上機，於10時31分起飛，返回清泉崗機場，並於10時51分落地，4人由救護車轉送醫院，任務圓滿完成。

台中市消防局指出，4名登山客已獲救下山送醫，而死者因目前山區積雪搬運不便，將等天氣晴朗後，再搬運到適當地點，由直升機吊掛運送下山。（編輯：李淑華）1141229