5人登山隊體力不支1人失溫死亡 黑鷹直升機即刻救援
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導
1支5人登山隊，27日在雪山西稜博可爾草原發生失溫，其中1人不幸死亡，其餘4人便在原地等待救援；空勤總隊今（29）日上午出動黑鷹直升機將4人順利救出，在平安降落清泉崗機場後，救護車再將4人送醫治療。而不幸死亡的山友遺體，將待後續天氣晴朗另行運送下山。
27日下午4時，台中市消防局接獲報案指稱，有一支5人登山隊在和平區博可爾草原附近因體力不支，無法再前行；且其中1名約40多歲的男性山友，在28日凌晨也因失溫而不幸死亡；而現場積雪深厚，4人也無法自行下山，請求消防局派員救援。
今日上午9時30分，空勤總隊台中清泉崗駐地接獲勤指中心執行救援任務，立刻派遣UH-60M黑鷹直升機前往救援，在10時16分抵達目標後，順利在10時24分將4人救援上機，也順利飛返回清泉崗機場，於10時51分清泉崗機場落地，人員由救護車轉送醫院。
至於不幸死亡的山友，由於目前山區積雪深厚，搬運不便，空勤總隊將待天氣轉晴後，由救難人員將遺體搬運適當地點，再由直升機吊掛下山。
照片來源：翻攝畫面
