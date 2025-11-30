5人舊好茶部落訪友 疑誤食「大花曼陀羅」中毒有幻覺
屏東霧台發生中毒案，這是有五位民眾前往舊好茶部落找朋友，吃了不知名的野菜後，出現幻覺、皮膚潮紅，消防局派員上山救治，幸好五人都平安下山。
救援人員攜帶大量登山照明，還有及急救器材，在伸手不見五指的山林中摸黑前進，終於在凌晨才找到5名求救的民眾，其中3人症狀比較明顯，他們除了恍神、皮膚變紅，還有人說好像看到不存在的東西。
事發在29晚間屏東霧台，5位民眾到部落探訪朋友，原本想採摘假酸漿菜，卻一不小心摘錯成外型相似，具有毒性的大花曼陀羅，出現精神恍惚，還有皮膚潮紅等異狀，同行朋友嚇得立刻報案，屏東縣消防局在第一時間出動15名搜救援人員進行救援行動。
霧台分隊分隊長林耀鄰：「5名患者皆為意識清楚，其中3位症狀較為嚴重。」
路邊野花不要採也不能亂吃，所幸在補充水分後，民眾不舒服的情況，都有所緩解，這起迷魂記總算平安落幕。
