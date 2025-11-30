5人部落訪友疑誤食大花曼陀羅 消防局凌晨上山救援
搜救人員揹著登山急救裝備，陪同身體不適的民眾下山，屏東縣消防局29日下午5時多接獲報案，有5人到霧台鄉舊好茶部落拜訪朋友，疑似要採集假酸漿葉包山地粽，卻採到形狀類似的大花曼陀羅而誤食，出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀，對外求援。
霧台消防分隊分隊長林耀鄰說明，「於30日零時36分接觸患者，5名患者皆為意識清楚，其中3位症狀較為嚴重。」
屏東縣消防局表示，這4男1女是28日從三地門鄉入山，30日凌晨接觸時皆意識清醒，3人症狀較為嚴重，經補充水分，天亮時皆已緩解，由搜救人員護送下山。
不過，5人被查出沒有依規定辦理登山保險，消防局也將開舉發單，最重可罰5萬元。不過，類似誤食的狀況，9月台東卑南鄉就曾有3名婦人，誤將大花曼陀羅葉片當成南非葉，生食引發中毒而送醫治療。
毒物科醫師提醒，若吃到大量的大花曼陀羅，最嚴重會呼吸衰竭、休克而有生命危險。
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，「剛開始的症狀會出現口乾舌燥、心跳變快，有些民眾會出現一些幻覺，如果吃了大量的大花曼陀羅，就擔心說嚴重的話可能會呼吸衰竭，可能會心跳過慢休克，會有生命危險，所以還是請民眾要特別留意。」
原住民傳統植物講師孫少中指出，「大花曼陀羅的葉子是我們假酸漿這個葉子的大概兩到三倍大，假酸漿葉面深綠色、葉背淺綠色，大花曼陀羅雙面都是一樣的顏色。」
植物專家強調，可由兩種植物外觀來區別，假酸漿葉摸起來粗糙，葉面葉背顏色有深淺，而大花曼陀羅葉面為假酸漿葉的兩三倍大，雙面為同樣的顏色，且全株皆有毒性，民眾要特別小心。
