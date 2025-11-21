5代表舉牌要求代表會三讀通過振興金預算 讓市民早日領錢

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】本屆太保市長選舉至今，仍因所會對立，太保市公所所提發放災後振興金3000元至今仍遭代表會否決不三讀通過。市公所與代表會立場不合，但都主張應發放振興金，公所評估財源決定先發放3000元，明年視財政收入再編列預算加發2000元，但卻不被代表會接受，雙方無共識卡關至今。

為了早日發放振興金，吳宏哲代表、蔡聰敏代表、朱聰麟代表、葉千田代表、周玉岸代表等五位代表在代表會舉牌，「要求通過振興金三讀預算，讓市民可以領錢」，5人同時發表「聯合聲明」。包括

一、

本次定期會會期至11月24日（星期一）止，然而本會期攸關市民福祉的兩項重大議案：「災後振興金追加預算案、各里災後復原經費追加預算案」，以及「115年度總預算案」，仍尚未審議！

廣告 廣告

這些預算全民關注，我們呼籲大會務必加速審議，預算逐條審查，不應刻意拖延、不審或藉故延會，避免造成市民觀感不佳，影響重大建設與政策推動！

二、

目前災後振興金仍待預算完成三讀，就能依法合法發放。

太保市民都在等，大家要的就是一個負責任、透明且有效率的程序。若有個別代表宣稱「不需要三讀就能發」、「已經通過了，是公所不發」等言論，我們在此嚴正聲明：這是錯誤資訊，是在誤導市民！預算未完成三讀，就不能執行。

若誰認為不用三讀就能發，那歡迎你自己來發，不要再散布不實訊息欺騙市民、誤導輿論。

我們將持續履行監督責任，也會捍衛太保市民應得的災後補助與公帑使用正當程序。希望大會秉持公義與效率，盡速完成審議，讓災後振興金與相關復原經費能夠早目到位，協助市民安心重建生活！

圖：太保市公所提案發放災後振興金3000元卻遭代表會否決，今天吳宏哲代表、蔡聰敏代表、朱聰麟代表、葉千田代表、周玉岸代表等五位代表在代表會舉牌並發聯合聲明。（記者吳瑞興翻攝）