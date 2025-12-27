5件3C藏玄機！張文平板、手機「一插即斷」 頂尖軟體也無可奈何

目前北市警正追查兇嫌張文的3C用品，發現張文總共有5件3C用品。（圖為張文租屋處） 圖：翻攝自X

[Newtalk新聞] 北車中山一帶19日發生隨機砍人案。目前北市警正追查兇嫌張文的3C用品，發現張文總共有5件3C用品，分別為2台平板、2台筆電以及1台手機，其中一台筆電SSD硬碟被上鎖至今無法破解、一台平板和手機只要插上破密軟體就會自動斷開。另外，張文iPhone時間停在2022年，也讓警方匪夷所思。

目前北市警調閱張文金流、背景、家人以及相關犯案計畫等情資。警方追查後發現張文有5件3C設備，分別為張文預定當成「前進基地」的旅館查扣2台平板電腦，三星平板和iPad Air、楊梅住處查扣1台手機iPhone及1台華碩筆電，北市租屋處查扣1台已經燒毀的ROG電競筆電。

目前這5個3C設備中，三星平板已成功破解，但內容僅有與房東及房仲的單純聯繫，對案情幫助有限；電競筆電和iPad Air破解遇到難題。放在租屋處的電競筆電已被焚燒，雖然裡面的SSD硬碟沒有壞，但被Windows「BitLocker」加密技術保護，刑事局求助原廠與微軟也無解，目前仍持續找突破方法，也不排除一碼一碼的猜。

至於那台在商旅查扣的iPad Air，被警方認定可能存有犯罪計畫等核心機密。因為該iPad雖然外觀與Type-C接口無異狀，但刑事局科技研發科在嘗試解鎖時發現，即便使用全球執法界通用的高階鑑識軟體「Cellebrite」及「GrayKey」，該iPad在連接瞬間便會自動斷開，導致無法建立連線，更遑論破解密碼或導出資料。目前檢警正設法與蘋果原廠取得聯繫，尋求硬體排除方案，試圖修復這台「沈默的iPad」，希望早日拼湊出完整的案情真相。

另外，iPhone也和iPad Air有「一插即斷」的問題，且時間停在2022年3月16日中午12點19分，讓警方匪夷所思，成為這起案件的另外一個疑點。

