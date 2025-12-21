5位大法官你們不孤單！學界法界334人熱血連署 力挺憲法法庭大復活

學界法界公民團體發起連署，支持憲法法庭大復活。翻攝臉書

癱瘓一年的憲法法庭上週五（19日）滿血復活，由5位大法官參與評議公布的「114年憲判字第1號判決」宣告新修正《憲法訴訟法》違憲，即日起失效，判決出爐後引發各界熱烈討論。經濟民主連合今在臉書發表公民社會、學界及法界力挺判決的共同聲明，強調「民主不能再倒退」，呼籲全民守護憲政正軌，讓因去年底立法院惡修憲訴法而癱瘓的憲法法庭復活，癱瘓日數計時器永遠停止在328天！

據了解，第一波包含學界、法界及各界公民團體，已有334人參與連署，目前連署人數持續增加。

聲明指出，自去年12月20日立法院「惡修」憲訴法以來，台灣的憲法法庭已被迫停擺長達328天。這段期間，行政與立法權的衝突日益加劇，由於司法仲裁者缺席，權力分立制度形同虛設；更嚴重的是，包括未成年性犯罪被害人訴訟權保障不足等大量涉及人權案件，皆因程序卡死無法審理，使憲法保障人權的理想徹底被架空。

共同聲明指出，肯定五位大法官的判決，回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能，更重要的是，大法官在這次的判決中，適用「程序重大明顯瑕疵」的標準，指出立法院的法案制訂違反公開透明與討論原則時，將被宣告違憲無效。這促使立法者未來必須避免濫用多數暴力，使立法程序回到公眾充分知情、溝通與充分審議的正軌。同時，本判決也透過權力分立原則與憲法所賦予的程序自主權，確立大法官僅受合憲憲訴法拘束的原則，劃出司法權與立法權間的分際，確保憲法法庭受立法院癱瘓的困境不再發生。我們肯定本判決的這些努力，使我們可期待更健全的憲政民主運作。

聲明表示，對於三位大法官透過審判外的期刊投書，從法學論理上對本判決提出之批評，我們尊重。但我們也想表達：作成此次判決的憲法法庭絕非「未合法組成」。過去一年，三位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過「職務外」行為發表公開聲明的狀況，已使社會大眾對憲法法庭之信賴造成傷害。而此狀況，也應視同三位自行迴避。因此，本案大法官的現有總額應為五人，舊法2/3評議門檻應為四人，五位大法官自得依憲訴法第30條第1項進行合法審判，因而114年憲判字第1號判決為合憲之有效判決。

聲明表示，我們深信三位大法官同樣對憲政民主的發展懷抱深刻的關懷，但仍須強調：任何關於本案審判庭合法性跟判決有效性的公共討論，無法漠視三位已構成迴避的狀況，以及五位大法官組成憲法法庭應屬合法之現實。

共同聲明呼籲，即使憲法法庭重新運作，但無可迴避的現況是憲法法庭已在這次憲訴法修惡的憲法裁判中，成為前所未見的分裂法庭（divided court）。同時，我們也必須嚴肅地面對，分裂法庭可能源自台灣陷入分裂社會的現況。對此，我們呼籲關心台灣自由民主憲政的朋友們，正視彼此觀點的分歧，持續秉持憲政理念進行溝通與辯論。同時，當政治人物或媒體藉由為大法官們貼上政治色彩的標籤，來對司法發動攻擊時，所有朋友們能夠不隨威權民粹起舞而堅持理性對話，並堅定支持透過判決依法論法的大法官們。這是關鍵的憲法時刻，我們誠摯期盼持續的公共討論，讓我們走出憲政民主的困局，共同追尋自由民主憲政的最大公約數。



