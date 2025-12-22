5位大法官判「憲訴法」違憲 藍赴北檢告瀆職：公然違法！
憲法法庭停擺長達1年，19號卻在人數未達門檻的情況下，自行復活，更宣布在野2024年聯手通過的憲訴法修正案無效。這讓在野非常不滿，國民黨團到北檢，按鈴提告五位大法官。對此民進黨反問邏輯在哪裡？
立委（國）徐巧芯：「排除異己之後的結果，永遠會是百分之百。」
即便有三人反對，五位大法官排除異己，自行重開憲法法庭，讓藍委怒轟人數不足，簡直帶頭作亂。
立委（國）徐巧芯：「我們可以排除民進黨的立法委員，說因為我們（藍白），立法院有過半，所以我們可以罷免賴清德嗎。」
立委（國）林沛祥：「破壞制度這是實質上，一個犯罪的行為，今天我們站在這裡，是因為我們要保護我們得而不易的民主憲政制度。」
藍委到北檢按鈴提告，不滿19號的憲法法庭在僅有五位大法官的情況下，自行復活，判決2024年藍白聯手三讀的憲法訴訟法修正案無效，更不甩另外三位持反對意見。
立委（國）王鴻薇：「（針對）謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥五位大法官，提出刑事告訴，做出檢舉和告發的行動，我們仍然對我們的司法，存有最後最後的希望。」
前監察委員李復甸也指出大法官人數沒達法律規定，決議當然無效，這是很基本的法律觀念，民眾黨更痛批這5位大法官，是綠色憲法獨夫表態支持藍營。
立委（民）鍾佳濱：「如果國民黨不能接受，憲法法庭依憲審理，那你會支持或相信法院獨立審判的結果嗎，真的不禁要問，國民黨你的邏輯在哪裡，你的法理根據是什麼。」
停擺一年的憲法法庭，自行復活宣布修法違憲，五位大法官做出的判決，不只具高度爭議也讓朝野關係陷入僵局。
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 299
總統賴清德日前喊出未來8年要加碼1.25兆國防特別預算，行政院隨後也編列《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送交立法院，不過遭到在野立委封殺（擱置）。台灣民意基金會為此作出民調，民調結果顯示，有三成民眾樂見、五成三民眾不樂見。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 261
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 135
謝銘洋等5名大法官19日作出114年度憲判字第1號判決，宣告《憲訴法》修正條文違憲無效，引起輿論譁然。前大法官被提名人、台大國發所所長劉靜怡開酸「5/15=1/3=more distrust accumulated」；律師葉慶元表示，「劉教授也是深綠，但是，是有良知的。」中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 66
憲法法庭審理《憲訴法》部分修正條文，拒絕評議的3位大法官被從現有總額中扣除，僅5位大法官作成判決。對此，國民黨立委陳玉珍直呼，總統彈劾案立法院應該比照辦理，若把反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已達到罷免總統門檻。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 120
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正案無效，而另外3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美則持反對意見，提出法律意見書批評憲法法庭未依法組成，欠缺作成判決審判權限，屬於無效判決。而曾被提名大法官的學者劉靜怡對此提到，有媒體報導開始攻擊蔡宗珍，怒批「不覺得這樣的招數太超過也太蠢笨嗎？」劉靜怡在臉書貼出一篇報導，其中提到蔡宗珍是公法背景出身，但當初前總統蔡英文......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 57
為反制藍白主導的立法院強推的《財政收支劃分法（財劃法）》等爭議法案，行政院長卓榮泰在總統賴清德的授意下，宣布不副署引發憲政僵局，對此在野陣營提出對賴清德的彈劾案。作家「漂浪島嶼」直言，在台灣選舉史上，民進黨、國民黨各有1次因總統惡搞造成的滑鐵盧時刻，至於這次賴政府硬槓在野，會成為綠營的催票動力還是點燃全民怒火，則仍待觀察。漂浪島嶼透過臉書回憶，台灣選舉史上，......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 15
立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，也就是在新版《憲法訴訟法》下，現行8位大法官無法作出《憲法》判決，但19日5名大法官宣判，《憲法訴訟法》修正條文違憲無效。台大政治系副教授彭錦鵬表示，《憲法訴訟法》明定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，代表5人作成的判決「自始不成立」，請謝銘洋等5位大法官立刻自行請辭。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 121
前立法委員林濁水於 今（22）日接受黃暐瀚專訪，針對台灣未來權力版圖拋出驚人預測，他認為 2028 年極可能出現「賴清德連任總統，但國會仍然三黨不過半」的結果，這將導致憲政僵局從現在一路延續到 2032 年，形成長達 8 年的「例外狀態常態化」。林濁水直言，除非 2028 年由國民黨總統與國會雙贏，或是民進黨再度重回總統國會雙贏，否則這場憲政爭議將持續摧殘台灣至少 6 年以上。風向台灣 ・ 7 小時前 ・ 230
立法院去年三讀通過《憲法訴訟法》修正案，5位大法官19日發布114年憲訴第1號判決，認定該修正案違憲且立即失效。另有3位大法官拒絕參與審理，並主張該判決因憲法法庭未合法組成而「當然無效」。媒體人吳子嘉對此表示，大法官就這樣硬幹，是全世界沒有的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
政治中心／綜合報導台北街頭發生無差別攻擊，包括總統賴清德、民進黨副秘書長何志偉等人，都接連取消原定行程，反觀國民黨主席鄭麗文，照常到宜蘭參加黨慶，只是鄭麗文致詞時，提到這起慘案，卻把事件扯到政治追殺，就連同黨的桃園市議員凌濤，前一晚發文，也將事件延伸到批評執政黨，讓不少民眾怒轟"落井下石"國民黨主席鄭麗文（左四）前往宜蘭出席黨慶活動 在台上開心吹蠟燭（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文，開心吹蠟燭，和支持者熱情合照，恐攻事件發生後，大多數政治人物都取消行程，鄭麗文卻照常出席黨慶。國民黨主席鄭麗文：「每一次發生類似的慘案的時候，我們都大聲地呼籲，但是回想過去這段時間，負責台灣治安的內政部，在忙什麼，內政部長似乎整個心思，都放在如何對付陸配，我也呼籲賴總統，不要一副心思，都不斷地放在政治鬥爭上面。」國民黨主席鄭麗文受訪談到北車攻擊事件時將矛頭扯向民進黨政府 挨轟落井下石（圖／民視新聞）鄭麗文又把炮口對準執政黨，國民黨桃園市議員凌濤，事件第一時間PO文，砲轟民進黨執政，軍用品氾濫，"馬桶商承攬軍火、賣鞋業標槍炮底火，現在連路上都可以隨意出現軍用品了嗎？明明檢警都還在追查重大治安事件的背後動機、細節，凌濤和鄭麗文就急於消費，製造政治對立，網友湧入怒罵「逮到機會就政治鬥爭」、「發生悲劇你還在搞對立？」、「為何這種時間還在落井下石？」立委（民）陳培瑜：「很可惜，我們看到凌濤議員，急著分化，急著製造對立，急著做出不實的指控，和錯誤的歸因，台灣人在這個時候，要更加的團結，更加穩定，我們可以共同面對所有挑戰，但我們絕對不能自亂陣腳。」國民黨桃園市議員凌濤po文遭灌爆 他竟反嗆＂可悲青鳥＂（圖／凌濤FB）面對街頭無差別攻擊，藍營狂扯政治，讓外界看見，是誰在傷口上撒鹽？原文出處：談北車攻擊事件扯政治追殺 民眾轟國民黨「落井下石」 更多民視新聞報導彈劾賴網站！中國AI設計程式碼？誰背後操作？民進黨轟鄭麗文可恥！談台北砍人案 竟瞎扯「總統忙著修理政敵」北捷血案未平！藍委遭爆集體赴中 律師：怎麼看都不正常民視影音 ・ 1 天前 ・ 60
[NOWnews今日新聞]媒體報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。對此，陽明交通大學法律學者林志潔今（21）日受訪時表示，近期包...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 19
5位大法官自開憲法法庭宣告立院去年底三讀修正的憲法訴訟法違憲，國民黨將於22日告發大法官瀆職。民眾黨主席黃國昌今（12/21）表示，民眾黨團當然全力支持，但也很沉痛地跟所有台灣人民預告，「台北地檢署不會有任何的動作，放心」，台灣的司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起。太報 ・ 1 天前 ・ 8
憲法法庭5位大法官判決《憲訴法》修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸《憲法》，即日起失效，國民黨立院黨團預告將於22日告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職。民眾黨主席黃國昌21日批評，5名綠色憲法獨夫如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
總統賴清德因支持行政院長卓榮泰不副署新版《財劃法》，提出「不副署、不公布、不執行」三大原則，遭國民黨和民眾黨立委啟動彈劾案。資深媒體人吳子嘉直言，彈劾對賴清德而言只是留下紀錄，他並不在乎難看，真正能讓執政黨害怕的是上街頭抗爭。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 11
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導日前憲法法庭由5位大法官宣告憲法訴訟法的修正案違憲，然而立法院國民黨團今（22）日上午就到台北地檢署按鈴提告，指大法官...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
憲法法庭五位大法官19日宣告「憲法訴訟法」違憲，立法院國民黨團今（22日）正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱開轟，這種以司法糟蹋司法的行為，令人不抱持期待；黨團書記長陳培瑜也痛批，藍白陣營不要再將司法拖進政治泥巴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 33
民進黨24日將召開中執會後記者會，正式對外發布第三波縣市長參選人名單。黨中央上周已分別通知基隆市議長童子瑋、彰化縣立委陳素月，以及雲林縣立委劉建國三人與會，確認將獲得黨內正式徵召投入明年地方選戰。然而彰化縣的人選產生過程卻傳出雜音，民調數據在地方快速流傳，部分參與者對結果提出質疑。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導5名大法官決議去年底藍白兩黨聯手修正的《憲訴法》失效，民眾黨主席黃國昌今（21）日諷刺，5個綠色大法官在前天為了協助賴...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
[Newtalk新聞] 中華民國憲法學會官網今（22）日嚴厲批評憲法法庭114年憲判字第1號判決在程序上逾越界線，僅由5位大法官計算「現有總額」排除拒絕參與者，扭曲憲法增修條文及憲法訴訟法規定，損及司法公信力。學會呼籲總統與立法院盡速履行憲政義務，補足大法官缺額，以恢復法庭正常運作，避免極少數人取代立法決定的惡例。 聲明指出，憲法法庭行使違憲審查本就面臨「反民主多數難題」，即少數非民選司法者否定立法院多數通過的法律，因此必須奠基於嚴格程序正當性。但在本案中，多數意見以「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」為計算路徑，僅5位大法官即作成判決，學會認為此舉擴張憲訴法第12條僅限「依法迴避」不計入總額的規定，形同裁判者自行改寫審判權組織前提，掏空憲法增修條文明定15人大法官合議的意旨。若成常態，未來僅三分之一大法官即可宣告法律違憲，將形成憲法惡例。 學會進一步批評，判決援引釋字第601號解釋失當，該解釋原意在避免迴避導致無法院可審，並非授權排除拒審者降低組織門檻，反而可能創造「拒審即可降低門檻」的制度誘因。聲明強調，憲法裁判權威須建立在明確、可預期的程序門檻上，程序是司法被民主社會承認的唯一新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 3