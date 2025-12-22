5位大法官判「憲訴法」違憲 藍赴北檢告瀆職：公然違法！

國民黨團到北檢，按鈴提告五位大法官。（圖／東森新聞）





憲法法庭停擺長達1年，19號卻在人數未達門檻的情況下，自行復活，更宣布在野2024年聯手通過的憲訴法修正案無效。這讓在野非常不滿，國民黨團到北檢，按鈴提告五位大法官。對此民進黨反問邏輯在哪裡？

立委（國）徐巧芯：「排除異己之後的結果，永遠會是百分之百。」

即便有三人反對，五位大法官排除異己，自行重開憲法法庭，讓藍委怒轟人數不足，簡直帶頭作亂。

立委（國）徐巧芯：「我們可以排除民進黨的立法委員，說因為我們（藍白），立法院有過半，所以我們可以罷免賴清德嗎。」

立委（國）林沛祥：「破壞制度這是實質上，一個犯罪的行為，今天我們站在這裡，是因為我們要保護我們得而不易的民主憲政制度。」

藍委到北檢按鈴提告，不滿19號的憲法法庭在僅有五位大法官的情況下，自行復活，判決2024年藍白聯手三讀的憲法訴訟法修正案無效，更不甩另外三位持反對意見。

立委（國）王鴻薇：「（針對）謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥五位大法官，提出刑事告訴，做出檢舉和告發的行動，我們仍然對我們的司法，存有最後最後的希望。」

前監察委員李復甸也指出大法官人數沒達法律規定，決議當然無效，這是很基本的法律觀念，民眾黨更痛批這5位大法官，是綠色憲法獨夫表態支持藍營。

立委（民）鍾佳濱：「如果國民黨不能接受，憲法法庭依憲審理，那你會支持或相信法院獨立審判的結果嗎，真的不禁要問，國民黨你的邏輯在哪裡，你的法理根據是什麼。」

停擺一年的憲法法庭，自行復活宣布修法違憲，五位大法官做出的判決，不只具高度爭議也讓朝野關係陷入僵局。



