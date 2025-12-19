5位大法官就宣告違憲！3大法官批判決無效 翁曉玲：憲政最黑暗一天

憲法法庭今（19）日做出114年憲判字第1號判決，宣告立法院去年底三讀通過的《憲法訴訟法》部分條文修正案違憲，應自判決公告日起失效。然而判決甫出爐，大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美隨即聯名提出不同意見書，直指憲法法庭未依法組成、自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效，引發憲政爭議。

三位大法官在意見書中指出，已修正生效的憲訴法明文規定，憲法法庭作成判決須有大法官至少10人，但目前在任大法官僅8人，依法根本無從合法成立憲法法庭。意見書強調，修正後的憲訴法是總統明令公布的有效法律，非經立法院變更或由合法組成的憲法法庭宣告失效前，對大法官均具有絕對拘束力，效力不因成為審查標的而「暫停」。

三人批評，由5名大法官署名作成的判決，形式上一望即知不符法定人數要件，屬「顯然無效」。他們並提出解方，認為針對有急迫性案件，原可類推適用憲訴法第30條第5項規定，由全體8位大法官參與評議並經四分之三同意，作為例外合法組成的途徑，惜未獲其他大法官支持。

對此，國民黨立委翁曉玲痛批，嚴格來說只有4位大法官實質同意就宣告違憲，「這不是很可恥嗎？」她怒斥大法官已淪為「賴政府獨裁者的鷹犬」，並直言今天是中華民國憲政史上最黑暗的一天。翁曉玲警告，可預期未來只要賴政府不滿意的法案，行政院就會提起釋憲，再由大法官一一做成違憲判決，「所有權力都由執政者一把抓，我們還有五權分立嗎？只剩總統的獨裁權！」

↑（圖片由國民黨團提供）

三位大法官則呼籲，憲法法庭無法正常運作的困境，根源在於大法官缺額，根本解決之道在於依憲法程序補足缺額，讓憲政機制回歸正軌。

