5位大法官復活憲法法庭！徐巧芯酸「萊爾數學」：舊版憲訴法也要6人才能決議

去（2024）年由國民黨、民眾黨聯手修正的《憲法訴訟法（憲訴法）》規定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，不過憲法法庭今（19）日卻作出判決，宣告《憲訴法》修正案違憲，並自公告日起失其效力。國民黨立委徐巧芯揶揄，別說是新版憲訴法要9人才能決議，即便是舊版的憲訴法也要6個人，賴政府卻在3位大法官不同意的情況下，由5個人做出「114年憲判字第1號判決」。

徐巧芯透過臉書曬出蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官的不同意意見書，針對「憲法法庭復活」一事提出看法；徐巧芯揶揄，即便是舊版的憲法訴訟法也要6個人才能做成決議，結果現在在只有5個人同意的情況下，憲法法庭決定「排除其他3個人的意見」。徐巧芯狠酸「萊爾數學：5>6」的同時強調，其他3位大法官早已發表不同意見書，認為「5位大法官」判決當然無效。

司法院下午舉行憲法法庭114年憲判字第1號判決「憲法訴訟法案」記者會，認定憲訴法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序‧應自判決公告日起失其效力，回到修法前狀況；蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官隨即共同提出「不同意該判決」的公開法律意見書，強調新版《憲訴法》作為總統明令公布的有效法律，若非經立法院依法變更、廢止，或由合法組成之憲法法庭依法宣告其失效前，對憲法法庭及大法官均具有絕對拘束力。

