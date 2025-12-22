5位大法官慘了？國民黨團提告 枉法裁判最高可處7年
國民黨立法院黨團今日前往台北地檢署對5位大法官，提告《刑法》第124條的「枉法裁判罪」。（攝影／蕭介雲）
5位大法官經排除其他3位大法官做出《憲法訴訟法》違憲宣告，引發軒然大波，國民黨立法院黨團今（22）日前往台北地檢署對這5位大法官，提告《刑法》第124條的「枉法裁判罪」。
根據刑法規定，主要處罰有審判職務的公務員（如法官）或仲裁人，如做出違法（枉法）裁判或仲裁，將被處1年以上7年以下有期徒刑，以防止司法權被濫用，確保裁判的合法與公正。
這起事件是大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，在19日經排除另外3位大法官後，宣告《憲訴法》修正案違憲。
但拒絕參與評議的楊惠欽、蔡宗珍與朱富美等3位大法官，則是提出公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官所作成的判決應為無效。
證據確鑿的違法判決，林沛祥痛批連學校班會都不如
國民黨團由首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯、立委陳菁徽、盧憲一及新北巿議員林國春等人前往台北地檢署按鈴提告。
林沛祥表示，程序黑箱、違法程序、違法判決正式提出刑事告訴，這是「證據確鑿的違法判決」，同時3位有良心大法官提出不同意意見書，才知道這次判決有多麼荒謬、多麼荒唐。
國民黨團首席副書記長林沛祥指出，這5位大法官卻為了強行通過判決，不把3位大法官計入總額，是公然破壞憲法跟民主法治制度。（圖片來源／徐巧芯臉書）
「這5位大法官卻為了強行通過判決，所以不把這3位大法官計入總額。」林沛祥稱，讓本來應由8位大法官一起決定的事情，變成由5位一起「黑箱完成」。
林沛祥痛批，從公司董事會、社區管委會到學校的班會，都不會做出這麼荒唐決定，大法官做出違法亂紀、違憲亂政的行為，就是知法、玩法、弄法，公然破壞憲法跟民主法治制度。
王鴻薇批萊爾校長數學5大於6，徐巧芯點名尤伯祥
王鴻薇則強調，不論是依據憲訴法新法規定的10人，或是舊法規定總額3分之2，才能夠開會議決，但「萊爾校長」的數學變成5大於6，做出違法判決。
針對拒絕評議並提出公開法律意見書的3位大法官，徐巧芯表示，都是在蔡政府任內所提名通過，他們之所以有這樣的想法，純粹是為了守護憲法，不願成為政治攻防一分子，「就錯了嗎？就要被網軍圍攻？」
針對尤伯祥認為立法院人事同意權「綁定」大法官職責綁的立法，會影響大法官的權益，徐巧芯反批，尤伯祥是立法同意以後才擔任大法官，「當初你怎麼不覺得這樣的制度有問題？」
黃國昌批5位綠色獨夫違法，臺灣已進入獨裁體制
民眾黨團總召黃國昌則是在地檢署前受訪時對此指出，現在檢調掌握在民進黨的手上「看顏色辦案」，幫賴清德追殺政治對手。
「這5位綠色獨夫明確違法，當然構成枉法裁判罪。」黃國昌強調，但是台北地檢署會查嗎？他保證絕對不會查，就把案子放在那邊偷偷簽結，社會大眾也無所得知。
「新法說違憲，舊法也不遵守，忘了什麼叫依法審判。」黃國昌無奈地表示，賴清德所率領的政府把依法行政、依法審判，全都丟到垃圾桶去了，藉由實際行為宣告，「臺 灣目前已經進入了賴清德說了算的獨裁體制。」
民眾黨強調，違法判決當然不具備任何法律效力，比「小橘書」更沒有參考價值，萊爾校長要把人民逼上街，「他跟5位綠色獨夫，都將接受歷史審判。」
