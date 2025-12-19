5位大法官「宣告憲訴法違憲」憲法法庭復活 藍：憲法之恥

憲法法庭今（19日）突然復活，宣告藍白提出的《憲訴法》違憲。（圖／東森新聞）





行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》後，今（19）日上午又趁著監察院赴行政院巡查大吐苦水，表示這是在無法釋憲的情況下不得不的作為。但隨即下午，憲法法庭就突然復活，宣告藍白提出的《憲訴法》違憲，只不過這項判決僅由5位大法官做出，馬上遭到在野黨痛批。

藍營立委相當火大，因為憲法法庭19日在停擺近一年後，突襲宣告藍白在立院通過的《憲訴法》修正案違憲，認定違反權力分立原則。值得注意的是，在藍白杯葛人事下，現今大法官人數僅有8人，其中3位還因拒絕評議而遭到排除，最後由5位大法官做出宣判，創下首例。

立委黃國昌：「我們憲法法院，今天被這5位綠色大法官拆了。」

3位拒絕評議的大法官事後也提出意見書，強調未合法組成之憲法法庭，自始不具審判權，5位大法官合議之判決當然無效。只是民進黨陣營有不同看法。

立委鍾佳濱：「3位大法官自始未參與評議，那麼是屬於第12條上的自行迴避，是合憲的決定，感到為人民欣慰。」

綠營會這樣說，畢竟在這之前，行政院長卓榮泰多次抨擊憲法法庭被癱瘓，並出招宣布不副署《財劃法》，被藍白移請監察院彈劾。恰好監察院隔一天就赴行政院，進行年度巡察，卓揆趁機當面吐苦水。

行政院長卓榮泰：「不讓《財劃法》生效，目前已經沒有辦法透過大法官會議來進行釋憲，不予副署是現在各種救濟方式中不得不的作為。」

不過根據台灣民意基金會公布的最新民調顯示，有43％民眾反對不副署這項決定，39％民眾則表達支持。

立委林沛祥：「贊成不副署的民眾，已經沒有達到民進黨的基本盤40％了。」

立委許智傑：「民眾不熟悉不副署這個制度，行政院要多跟人民溝通。」

停擺的憲法法庭自行復活，執政黨藉此要拿回釋憲權力，彷彿也宣告，朝野攻防下半場將從不副署當起點，展開一場憲政大戰。

