5位「超級大法官」復活憲法法庭？ 侯友宜表態：憲法法庭必須獨立超然「不能受到政治干預」

日前憲法法庭由5位大法官宣告憲法訴訟法的修正案違憲，然而立法院國民黨團今（22）日上午就到台北地檢署按鈴提告，指大法官濫權瀆職、枉法裁判。新北市長侯友宜受訪時也表態，他認為憲法法庭一定要按照憲法所做的相關規定，獨立、超然、不受任何政治的干預，希望一切按照憲法法庭以及憲法所規定的事項，大家一起來共同面對。

侯友宜認為憲法法庭一定要按照憲法所做的相關規定，獨立、超然、不受任何政治的干預。（圖／市府提供）

今日上午，國民黨團首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯、立委陳菁徽、盧憲一等人前往台北地檢署按鈴提告。藍委痛批，憲法法庭不但程序黑箱、還做出違法判決，因此正式提出刑事告訴；藍營也認為，另外3位大法官提出不同意意見書，凸顯這次判決有多麼荒謬。

民眾黨主席黃國昌痛批，這5個綠色大法官，為了協助賴清德獨裁稱帝，帶頭踐踏法律，聲稱自己既不受憲法訴訟法新法拘束、也不必遵守原來舊法規定；黃國昌直指，5個人就直接宣告法律違憲，如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更是將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。

