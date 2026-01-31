5個月不吃藥！他甲狀腺亢進爆發燒、心悸「心衰竭」險死 醫：小心4警訊

記者簡浩正／台北報導

甲狀腺亢進示意圖。（圖／記者簡浩正攝影）

民眾注意，有疾病請別自行停藥避免病情更嚴重。50多歲的小方（化名）罹患甲狀腺機能亢進多年，原本規律接受藥物治療，病情控制穩定，卻因自覺症狀改善，未經醫師評估便自行停藥長達五個月。未料近日突然出現高燒、劇烈心悸、手部顫抖與精神混亂等症狀，短時間內病況急轉直下，甚至發展為急性心臟衰竭，一度有生命危險。

經家屬緊急就醫，醫療團隊發現患者正處於罕見且高度致命的「甲狀腺風暴」，合併循環功能不穩，隨時可能發生致命併發症。為爭取搶救時間，團隊緊急啟用葉克膜（ECMO）輔助循環，並安排入住加護病房進行密集監測與治療。在醫護團隊搶救下，小方病情逐步穩定，最終順利脫離危險並康復出院，目前已恢復日常生活。

衛生福利部桃園醫院胸腔內科醫師林昕緯表示，甲狀腺機能亢進是一種常見的內分泌疾病，因甲狀腺分泌過多甲狀腺素，會影響心臟、神經系統與新陳代謝。常見症狀包括心跳加快、手抖、體重下降、失眠及情緒起伏大。若長期未妥善控制，高濃度甲狀腺素會持續刺激心臟，增加心律不整、心臟衰竭等嚴重風險。

他說，臨床上不少患者在症狀改善後誤以為疾病已痊癒，擅自停藥或延誤回診，反而讓病情失控。「自行停藥是引發甲狀腺風暴的重要原因之一」，一旦發生，可能出現高燒、心跳過速、血壓不穩、意識改變，嚴重時導致多重器官衰竭，死亡率不容輕忽。呼籲甲狀腺疾病治療需長期且規律的用藥與追蹤，即使症狀緩解，也不代表疾病已完全結束；一旦出現心悸、呼吸急促、持續發燒或精神狀態異常等警訊，應立即就醫，避免錯失治療時機。

