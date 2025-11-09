5個月嬰看診拿錯藥水！診所藥師否認出錯 家長揭監視器打臉

高雄鳳山區1間小兒科遭控疑似給錯藥水。（紀爰攝）

高雄鳳山區1間小兒科遭控疑似給錯藥水，家長在社群平台上指出，7日帶著感冒發燒的5個月大嬰兒前往看診，但藥師卻疑似給錯藥水，並聲稱自己未操作失誤，讓家長覺得不合理，氣到在網路上發文，還說事後診所老闆娘查看監視器才坦承給錯藥，消息曝光後也引起討論；高市衛生局目前已介入釐清，若有違法事證將依法處分。

家長指控，7日上午10時許帶著感冒發燒的5個月大嬰兒前往鳳山區1間小兒科看診，醫師開退燒藥水，由藥師給藥，但陳姓藥師卻疑似給錯，拿到過敏藥水。

根據家長在社群平台上發文指出，當時發現後立刻向醫師反映，醫師拿著藥袋與藥師溝通，後來再次把藥袋拿給家長時，家長懷疑已經有換過藥，質疑藥師第1次給藥是否有誤？藥師卻回應未拿錯，甚至還說監視器能佐證，1個小時過去，診所老闆娘看完監視器才坦承藥師拿錯，讓家長認為，藥師說謊且事後態度不佳。

消息在網路上曝光後，有人質疑是否只是家長一面之詞？也有人建議家長可向衛生局申訴；高市衛生局目前已介入釐清，針對家長指控，該診所藥師並非首次給錯藥，衛生局初步調查，過去未有相關投訴紀錄，但對於此案，衛生局將無預警前往診所稽查，若查有違反相關《醫療法》、《藥事法》或《藥師法》事證，定依據相關事證處分，包含依法移付懲戒。

