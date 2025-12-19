5個月男嬰扔溝慘成「黑泥團」生母現身！她神情呆滯 認兒屍前悲傷落淚

記者林昱孜／台南報導

男嬰19日上午相驗，生母現身殯儀館。（圖／記者林昱孜攝影）

來不及長大！台南市永康區一名5個月大男嬰失蹤，經市府社會局通報警政系統協尋月餘，竟然發現男嬰已經死亡且被裝袋棄屍。台南地檢署指揮偵辦，今（19)日上午生母也現身殯儀館神情呆滯，在與社工交談過後流下眼淚。

男嬰被扔大排水溝死亡，女嬰生母在與社工接觸後落下眼淚。（圖／記者林昱孜攝影）

男嬰出生後未依正常時序施打疫苗，社會局接獲衛生局通報進行查訪，發現家庭經濟狀況不佳，因而被列入脆弱家庭。原本社工訪視正常，但卻在10月突然失聯，遂通報警政單位協尋，昨（18）日晚間，永康分局透過找到人，但只見到父母沒看見孩子，最後突破2人心防，坦承男嬰已經死亡，並在新市大排水溝內尋獲遺體。

男嬰被當成垃圾棄置在大排水溝中，疑似死亡多時已經成為「一團黑泥」。（圖／翻攝畫面）

今（19）日上午檢方在台南市立殯儀館進行相驗，男嬰生母現身，年紀目測20多歲打扮時髦，身穿奶茶色外套、長裙，棄置男嬰一事曝光後，得面對檢警偵辦，她面無表情、神情呆滯，在社工上前陪伴聊天後，悲傷落淚。

檢方19日上午進行相驗。（圖／記者林昱孜攝影）

殯葬業者透露，男嬰被棄置在大排水溝下，以黑色垃圾袋包裹浸在水裡，與其他垃圾擺在一起，疑似死亡時間過久，已經變成「一團黑黑不明物」，如果沒有特別講，會當成一般垃圾，幸好最近沒下雨，「說來也滿玄的，可能小朋友也不想待在那裡，當天就被找到」。



